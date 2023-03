Sur TikTok, la nouvelle tendance est de manger des quartiers d'orange... sous la douche

TikTok est décidément le fer de lance des tendances qui pullulent sur les réseaux sociaux. La dernière en date, manger une orange sous la douche. Une tendance rapidement adoptée par bon nombre d’internautes.

Sur le réseau social chinois, de jeunes internautes se filment en prenant une douche… tout en dégustant une orange. La pratique, étrange, s’appelle le Shower orange, soit une « douche à l’orange » en français, et fait fureur sur TikTok.

Le hashtag dédié #ShowerOrange cumule près de 8 millions de vues sur la plateforme. Pourtant, cette tendance est née sur le forum Reddit, en 2015, et vise à partager les bienfaits d’une telle pratique.

Des « odeurs délicieuses d’agrumes de la peau »

Vous êtes dubitatifs ? Une internaute, Makenzy Smith, en a fait une vidéo spéciale pour raconter les soit-disant bienfaits et autres intérêts de cette pratique. « Vous avez toutes les odeurs délicieuses d’agrumes de la peau de l’orange. Avec la vapeur chaude, ça fait sentir super bon votre salle de bain. Cette odeur vous donne de la motivation, vous fait vous sentir bien, prêt à affronter votre journée ». Une raison suffisamment valable aux yeux des internautes pour adopter la démarche.

La consommation de fruits et légumes est très bonne pour la santé, en particulier la consommation d’orange en quartier plutôt qu’en jus. Une raison que semble invoquer Makenzy Smith pour justifier sa consommation d’orange sous la douche, y compris pour une question de propreté : « Je ne mange pas beaucoup d’oranges car c’est frustrant ensuite d’en avoir partout sur les mains et ce n’est pas facile à manger. Là, ça a ce côté primitif, quand tu épluches une orange et que tu peux juste la manger ! ».

Des arguments que beaucoup ont du mal à avaler.