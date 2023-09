Tentez de remporter deux nuits dans le marais de Shrek grâce à cet Airbnb insolite

Avis aux fans de DreamWorks ! Airbnb a recréé le marais de Shrek à l’identique et propose de séjourner deux nuits à l’intérieur. Un séjour idéal pour être dépaysé et plonger dans l’univers féérique de la franchise.

Si vous aimez l’univers de Shrek, cette activité insolite devrait vous plaire. Airbnb a recréé le marais de Shrek à l’identique et propose d’y séjourner le temps d’un week-end. Cette location pas comme les autres se situe dans les collines des Highlands, en Écosse. Il s’agit d’une oasis marécageuse et couverte de mousse, entourée de végétation et de boue, comme on peut le voir dans le film d’animation.

Rien n’est laissé au hasard : tout est reproduit à l’identique pour que les voyageurs aient l’impression de rentrer dans l’univers de Shrek. En plus d’en avoir plein les yeux, vous profiterez d’un endroit paisible car rappelez-vous : si Shrek ne veut pas quitter son marais, c’est avant tout parce qu’il s’y sent bien et que c’est un endroit tranquille.

Crédit photo : Airbnb

Pour mettre les voyageurs dans l’ambiance, Airbnb a créé une petite histoire autour de ce lieu magique : Shrek aurait demandé à l’Âne de garder son marais pendant son absence, le temps d’un week-end. Cependant, ce dernier n’en aurait fait qu’à sa tête et aurait décidé de louer le marais de son ami sur Airbnb. Heureusement pour vous, l’Âne ne sera pas à vos côtés durant votre séjour !

Séjourner dans le marais de Shrek

Dans ce marais, tout sera organisé pour que vous puissiez vivre une expérience unique. Vous pourrez manger un clafoutis ainsi que des gaufres préparées par l’Âne, vous reposer à la lueur des bougies de cire d’oreilles et vous raconter des histoires autour d’un feu. Bien entendu, les toilettes se situeront à l’extérieur du logement, dans une petite cabane en bois pour rester fidèle au film d’animation. Quant à la salle de bain, elle se trouvera à 20 mètres du marais, dans une structure indépendante, Shrek n'accordant pas beaucoup d'importance à son hygiène.

Crédit photo : Airbnb

Il est possible de séjourner dans ce marais du 27 au 29 octobre 2023 pour trois personnes maximum. La location est entièrement gratuite et les voyageurs devront seulement payer leur déplacement jusqu’en Ecosse. Bien que la plateforme affirme qu’il ne s’agit pas d’un concours, seul un groupe de chanceux pourra profiter de ce marais. Si vous êtes intéressé, vous pourrez faire une demande de réservation à partir du 13 octobre à 19h, sur ce lien.