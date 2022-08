Angleterre : un énorme python s'échappe et rampe sur le toit des maisons avant de s'introduire dans une chambre

En Angleterre, des passants ont assisté à une scène surréaliste : ils ont vu un immense python de 5 mètres de long ramper sur les toits des habitations avant de s’introduire dans une maison par une fenêtre ouverte.

En Angleterre, on recense cette année une augmentation de morsures de serpents, qui sont de plus en plus fréquentes en raison de l’augmentation du nombre d’animaux exotiques dans le pays.

Pour assurer la sécurité de la population, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) a demandé aux personnes détentrices d’animaux exotiques de bien les garder en sécurité. En effet, la chaleur de ces derniers mois peut rendre les animaux plus actifs et plus susceptibles de s’échapper.

« Les serpents sont d’excellents artistes de l’évasion et peuvent profiter d’une ouverture dans une porte ou d’un couvercle ouvert pour s’échapper. L’année dernière, nous avons reçu plus de 1 200 rapports sur les serpents, le plus grand nombre d’appels étant reçu pendant les mois d’été. Ce n’est pas surprenant, car les serpents deviennent actifs par temps chaud. Nous exhortons donc tous les propriétaires de serpents de compagnie à être très vigilants à cette période de l’année, à investir dans un enclos adapté à l’espèce et à s’assurer que l’enclos est maintenu en sécurité, et verrouillé si nécessaire, lorsqu’il n’est pas surveillé », a informé Evie Button, responsable scientifique de la RSPCA.

Un serpent sur les toits en Angleterre

Près de la ville de Southampton, en Angleterre, des habitants ont eu une grosse frayeur un matin, aux alentours de 5h30. Un énorme python a été aperçu longeant les toits des habitations. En glissant sur les tuiles, il est parvenu à rentrer dans une maison en passant par une fenêtre ouverte.

En le voyant, les personnes vivant à l’intérieur de la maison ont repoussé le reptile avec un balai. L’animal est finalement tombé sur le capot d’une voiture avant de ramper sur la route. Le serpent albinos, de couleur jaune, mesurait environ 5,4 mètres de long selon un habitant. Si cette estimation est exacte, il pourrait s’agir du plus gros python jamais observé. Par chance, une éleveuse de serpents habitait dans les environs et a accepté de recueillir l’animal dans sa véranda.

« Ce n’était pas le mien, mais je leur ai dit qu’ils pouvaient le laisser dans ma véranda, a-t-elle expliqué. C’est un serpent très dangereux, et il est massif. J’avais l’habitude de garder des serpents et je sais que lorsqu’ils ont faim, ils peuvent devenir méchants. »

Connaissant le propriétaire du reptile, la femme l’a appelé et ce dernier est arrivé pour récupérer son animal et le ramener chez lui. Plus de peur que de mal pour cette petite ville d’Angleterre.