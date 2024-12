Uber dévoile la course la plus chère de l'année 2024, son montant est hallucinant

Quelles ont été les courses Uber les plus chères, les plus courtes, et celles qui ont reçu les plus gros pourboires de l'année 2024 ? Pour le savoir, Uber a dévoilé son rapport annuel sur la situation.

Il y a quelques jours, la célèbre plateforme Uber, utilisée par des milliers de Français pour se déplacer, a annoncé une grande nouveauté : la création de Uber by Women, à Paris, pour permettre aux passagères de commander un véhicule conduit exclusivement par une femme. Une annonce très appréciée des Parisiennes qui demandaient la création de ce service depuis quelques années.

Crédit photo : iStock

Plus récemment encore, Uber a publié son rapport annuel des records, qui recense les courses les plus insolites de l’année. Dans ce rapport, on en apprend plus sur la course la plus courte et la plus chère de 2024, ainsi que le plus gros pourboire versé à un chauffeur. Découvrez ce palmarès pas comme les autres.

Les courses Uber les plus insolites

Cette année, la course la plus courte a été effectuée à Saint-Tropez. Une touriste espagnole n’a pas hésité à commander un véhicule à 3h30 du matin le 19 juillet dernier, en sortant de boîte de nuit, pour parcourir 420 mètres. Une décision prise sans doute pour éviter de faire une mauvaise rencontre sur la route en pleine nuit.

“Notons également qu’une passagère française a réalisé un trajet de 501 mètres dans le 16ème arrondissement de Paris. Le point de départ : les prestigieux courts de tennis Henry de Monterlant”, a précisé Uber, relayé par Capital.

Crédit photo : iStock

Le plus gros pourboire a quant à lui été versé à un chauffeur qui a effectué un trajet entre Cannes et Vallauris le 25 septembre. Après avoir payé 134 euros pour son trajet, le passager a ajouté 106 de pourboire pour le chauffeur.

Enfin, la course la plus chère de cette année a été payée par un homme dont le vol en avion a été annulé le 26 juin. Comme il s’agissait du dernier vol de la journée pour rejoindre Genève, où il devait impérativement être le lendemain, le passager n’a pas eu d’autre choix que de faire appel à Uber. La course, qui reliait Nice à Genève, a duré 6 heures et le passager a payé 1 246,19 euros pour le trajet.

“Le passager a été très sympa. Il m’a proposé de m’aider à trouver un hôtel, mais j’ai préféré me rendre à Annecy pour y dormir, avant de redescendre à Nice le lendemain”, a expliqué Amine, le chauffeur, à Midi Libre.

Bien que ce montant soit exorbitant, il reste moins cher que le record battu l’année dernière. En 2023, une femme qui avait peur de prendre l’avion a décidé de commander un Uber pour relier Anglet et Dormund, au prix de 2 100 euros. Une somme considérable qu’elle n’a pas hésité à verser pour éviter de faire face à sa peur.