« C'est mon ange gardien » : une jeune femme victime d'un vol a reçu l'aide d'un chauffeur Uber pendant toute une journée

Becca Moore, une star de TikTok, s’est fait voler toutes ses affaires au festival Coachella. Elle a reçu l’aide d’un chauffeur Uber, qui a arrêté de travailler pour passer la journée avec elle et l’aider à se sortir de cette situation.

Becca Moore est une influenceuse sur TikTok suivie par plus de 800 000 abonnés. Comme de nombreux jeunes, elle s’est rendue au festival Coachella le week-end du 30 avril, en Californie. Malheureusement, la jeune femme s’est fait voler son téléphone, ses clés de voiture de location et son portefeuille. Ainsi, elle n’avait plus de moyen de transport, plus d’argent et aucune façon de contacter ses proches.

Crédit photo : @becccamooore

Comme Becca Moore était accompagnée d’une amie, l’hôtel de cette dernière a appelé un Uber pour que l’influenceuse puisse se rendre dans un magasin et acheter un téléphone.

Un chauffeur Uber a aidé la jeune femme

Un chauffeur Uber, nommé Raul Torres, s’est donc rapidement rendu à Coachella pour retrouver Becca Moore. Cependant, ce chauffeur n’était pas comme les autres puisqu’il a insisté pour accompagner la jeune femme dans un magasin pour trouver un téléphone et veiller à ce qu’elle se sorte de cette situation. Malheureusement, Becca n’a pas pu acheter de téléphone sur le moment.

Crédit photo : @becccamooore

Le chauffeur a donc décidé d’accompagner Becca et de la conduire jusqu’à un poste de police. Les policiers ont réussi à localiser le portable de la jeune femme dans un Airbnb, mais après avoir fouillé l’endroit, ils n’ont rien trouvé. Devant la détresse de Becca, Raul Torres a décidé de l’emmener boire une margarita pour se détendre.

Lors d’une discussion, Becca a appris que la fille du chauffeur luttait contre le cancer.

« Il m’a dit que tout ce qu’il voulait, c’était que sa fille ait une fin normale de sa dernière année et qu’elle puisse assister à de grands événements comme le bal et la remise des diplômes », a-t-elle expliqué.

Elle lance une cagnotte pour le chauffeur

original sound - becca moore @becccamooore thank god he refused to leave me raul’s tiktok is @buds4u559. also you can donate to the fam in my bio!! thank you all for your donations and generosity. you today, me tomorrow!! #TipsForRaul

Becca Moore et Raul Torres ont ensuite décidé de se rendre une nouvelle fois au Airbnb du voleur. Sur place, Becca a finalement trouvé son téléphone, posé au-dessus d'une porte. Selon l'influenceuse, l'appareil a pu être abandonné à cet endroit quand le voleur a entendu la police arriver. Le chauffeur Uber a ensuite conduit la jeune femme pour qu’elle puisse louer une nouvelle voiture. Becca et Raul ont finalement passé huit heures ensemble.

« Raul a mis à sa journée de travail pour passer sa journée à m’aider, sans rien attendre en retour. C’est mon ange gardien », a affirmé Becca.

Pour le remercier, la jeune femme a lancé une cagnotte en ligne. En seulement quatre jours, elle a récolté 144 000 dollars. De quoi aider le chauffeur et toute sa famille.