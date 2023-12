Un chauffeur Uber réalise la course la plus longue de l'année pour éviter à ses clients de prendre l'avion

À l’occasion de cette fin d’année, Uber a partagé ses meilleurs chiffres réalisés en 2023. La course la plus longue de l’année a été réalisée par un chauffeur Bordelais qui a traversé 1 340 km avec ses clients… qui avaient peur de l’avion.

Voici une anecdote que seules les personnes qui ont peur de prendre l’avion peuvent comprendre. La plateforme Uber, qui met en relation des chauffeurs VTC et des clients, a publié ses meilleurs chiffres de cette année. L’occasion de revenir sur une course Uber folle.

La course Uber la plus longue de 2023 a eu lieu le 31 juillet 2023. Des Allemands, qui rentraient chez eux après avoir participé aux fêtes de Bayonne, ont fait appel à un chauffeur Uber pour se rendre du Pays basque… jusqu’en Allemagne ! La raison ? Le couple avait peur de l’avion et trouvait que les prix des hôtels étaient trop élevés.

2 100 euros pour un trajet

Leur chauffeur, Zouhir, un Bordelais âgé de 41 ans, a donc parcouru 1 340 kilomètres pour amener ses clients d’Anglet, au Pays basque, à Dortmund, en Allemagne. Il a ainsi conduit pendant 14 heures pour cet aller simple.

“J’ai pris les pauses qu’il fallait prendre, je me suis arrêté à Tours, Paris et Maubeuge, j’ai fait des escales. Les clients eux ont dormi tout le trajet quasiment. J’ai la chance d’avoir un véhicule confort donc ils étaient à l’aise. Financièrement, c’est une bonne affaire”, a témoigné le chauffeur.

Crédit photo : iStock

Le trajet a été facturé 2 100 euros pour le couple d’Allemands. Si cette somme est impressionnante, il ne s’agit pas du record de la course Uber française la plus chère, dont le montant s’élève à 2 200 euros. Elle a été réalisée lors d’un trajet entre la Gare de l’Est, à Paris, et la ville de Munich en Allemagne.