Uber by Women : à Paris, vous pouvez désormais réserver un véhicule conduit par... une femme

Pour garantir la sécurité des femmes dans les transports, Uber lance une option qui permet aux passagères de choisir une conductrice lors de leurs trajets, afin de les rassurer.

À Paris, commander un Uber est pratique car cela permet d’éviter la foule dans les transports en commun, de transporter des bagages encombrants, d’aller plus vite ou de rentrer tard dans la nuit. Cependant, ce n’est pas toujours sûr, puisque des incidents ou des agressions à caractère sexiste et sexuel se sont déjà produits dans les services de VTC ou de taxi. Pour cette raison, une jeune femme a créé un service VTC 100% féminin afin de rassurer les utilisatrices.

Crédit photo : iStock

Mais elle n'est pas la seule ! Uber, la célèbre plateforme de VTC, a mis en place une nouvelle option nommée “Uber by Women”, attendue par les Parisiennes depuis longtemps. Lancée le lendemain de la journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes, elle permet aux passagères de choisir des VTC exclusivement conduits par des femmes.

“C’est un outil qui va permettre, de manière très simple, aux clientes qui le souhaitent, d’être mises en relation exclusivement avec des femmes chauffeurs. Il ne s’agit pas de leur dire que c’est la seule manière de voyager en toute sérénité, mais juste de leur donner le choix. C’est la continuité d’un travail de très longue haleine sur les enjeux de sécurité et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles”, a expliqué Laureline Serieys, directrice générale d’Uber France, au Parisien.

Rassurer les passagères

Cette nouvelle option est une bonne nouvelle pour les femmes victimes d’insécurité. En plus de rassurer les passagères, ce dispositif va permettre de féminiser la profession, aujourd’hui majoritairement exercée par des hommes. Actuellement, sur les 45 000 conducteurs qui utilisent régulièrement Uber pour travailler, la moitié exercent en région parisienne et seulement 1 500 d’entre eux sont des femmes, soit un peu plus de 3%. En raison de la faible disponibilité des conductrices sur Uber, le délai d’attente pourrait être plus long pour les passagères qui choisissent cette option : comptez entre 15 et 20 minutes supplémentaires.

Crédit photo : iStock

Pour améliorer le confort des passagers, d’autres fonctionnalités ont été mises en place par Uber. Vous pouvez par exemple choisir un chauffeur silencieux. Au moment de la commande, il est possible d’activer l’option “vérification de la course”. De cette façon, l’utilisateur reçoit un code unique sur son téléphone qu’il devra communiquer au chauffeur. Ce dernier ne pourra pas démarrer s’il n’a pas été missionné par Uber.

“Nous faisons par ailleurs fréquemment des vérifications aléatoires de l’identité des chauffeurs afin d’éviter les sous-locations de compte Uber à des chauffeurs inconnus de nos services. Et puis, il y a aussi la fonction très appréciée du suivi de course en temps réel qui permet à un proche du passager de vérifier en temps réel sur l’appli la progression du véhicule et le trajet emprunté par le VTC”, a détaillé Laureline Serieys.

En plus de ces fonctionnalités, “Uber by Women” est donc une nouvelle option utile pour se sentir en sécurité dans les transports.