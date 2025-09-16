Un anesthésiste abandonne son patient en pleine opération... pour avoir une relation sexuelle avec une infirmière

Un anesthésiste

Au Royaume-Uni, un anesthésiste a demandé à faire une pause en pleine opération. Cependant, il en a profité pour avoir une relation sexuelle avec une infirmière, avant d’être surpris pendant l’acte.

À l’hôpital Tameside d’Ahston-under-Lyne, au Royaume-Uni, tout ne s’est pas passé comme prévu lors de l’opération d’un patient. Alors que ce dernier était endormi, l’anesthésiste, un homme âgé de 44 ans, a demandé à faire une “pause confort”. Ainsi, il est parti quelques minutes en demandant à son collègue de surveiller le patient.

Un bloc opératoire videCrédit photo : iStock

En réalité, l’anesthésiste n’est pas parti se reposer puisqu’il a rejoint une collègue infirmière dans une autre salle pour avoir une relation sexuelle avec elle, comme le rapporte la BBC. Cependant, le couple a été surpris pendant l’acte par une autre infirmière qui a trouvé les amants “dans une position compromettante”. L’anesthésiste s’est ainsi absenté pendant environ 8 minutes avant de retourner à son poste et de poursuivre l’opération.

“C’était pour le moins honteux. Je ne peux m’en prendre qu’à moi-même. J’ai toujours eu des exigences très élevées envers moi-même car ce métier est ma passion. Je ne sais pas comment ni pourquoi c’est arrivé, j’aimerais pouvoir inverser la tendance”, a confié l’anesthésiste à The Independent.

L’anesthésiste jugé au tribunal

Le professionnel de santé a reconnu avoir manqué de respect envers ses collègues et son patient. S’il culpabilise, il cherche également à justifier son comportement. Il a confié avoir rencontré des problèmes familiaux liés à la naissance de sa fille, grande prématurée. Cette période a été stressante pour sa famille, et sa femme et lui “n’arrivaient pas à se connecter en tant que couple”.

“Cela a eu des conséquences néfastes sur ma vie personnelle, ma santé mentale et mon bien-être, ainsi que sur mon travail à l’hôpital”, a déclaré l’anesthésiste.

Des médecins au bloc opératoireCrédit photo : iStock

Les faits ont eu lieu en septembre 2023. Depuis, le médecin a quitté son poste en février 2024 afin de rejoindre le Pakistan, dont il est originaire. Cependant, il souhaite revenir au Royaume-Uni pour pratiquer à nouveau la médecine. La semaine dernière, il a été auditionné devant le Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS), un tribunal médical.

Il a promis qu’il ne referait jamais cette erreur. Le juge a déterminé que le médecin “avait placé ses propres intérêts avant ceux du patient et de ses collègues” et qu’il “n’avait pas pu accorder toute son attention aux soins du patient”, ce qui constitue une “faute grave”. Cependant, la juge a été convaincue par les propos de l’anesthésiste, qui a juré qu’il ne recommencerait pas. Ainsi, aucune sanction ne lui sera imposée. L’audience reprendra ce mardi pour décider si l’anesthésiste aura un avertissement. L’anesthésiste devra donc attendre le verdict final du tribunal pour savoir s’il pourra à nouveau exercer dans un hôpital du Royaume-Uni.

Ce médecin n’est pas le premier à avoir abandonné un patient sur une table d’opération. Ce fut également le cas de cet autre anesthésiste qui est parti en pause déjeuner, en laissant sa patiente éveillée dans le bloc opératoire.

Source : BBC
