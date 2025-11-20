Elle couche avec des hommes mariés pour gagner sa vie et s'en fiche si leurs femmes le découvrent

Basée au Royaume-Uni, Lillith Lodge gagne sa vie en ayant des relations sexuelles avec des hommes mariés. Un choix qu’elle assume totalement.

Originaire de Brisbane, au Royaume-Uni, Lillith Lodge est une travailleuse du sexe qui a des relations sexuelles avec des hommes mariés pour gagner sa vie. Une activité qui suscite beaucoup d’interrogations de la part de ses abonnés, qui la suivent sur son compte TikTok, et qui peut faire penser à cette star d'OnlyFans qui a décidé de coucher avec 1 000 hommes avant son mariage.

Crédit photo : @lillith_lodge / Instagram

Un internaute a récemment demandé à Lillith Lodge si elle avait déjà eu peur que l’une des femmes découvre la vérité. La jeune femme a immédiatement répondu à cette question dans une vidéo.

“Qu’est-ce qu’elles vont faire ?”

Elle affirme qu’elle se fiche que les femmes découvrent son activité puisqu’elle estime qu’elle n’a pas tort de faire cela et qu’elle rend simplement service.

“Je fais cela depuis trois ans et demi et jusqu’à présent, je n’ai jamais eu la femme d’un client qui me contacte de quelque manière que ce soit. Bien sûr, cela pourrait tout à fait arriver un jour, mais pour l’instant tout va bien. Ce n’est pas quelque chose auquel je pense ou qui me fait peur, parce que qu’est-ce qu’elles vont faire ? M’envoyer des SMS injurieux ? J’en reçois tous les jours de la part de gens qui me regardent sur TikTok et qui veulent me provoquer”, a expliqué Lillith Lodge dans une vidéo TikTok.

“Je m’en fiche”

Cette vidéo est rapidement devenue virale sur le réseau social puisqu’elle a été vue plus de 77 000 fois. Lillith Lodge estime qu’elle n’a de compte à rendre à personne, et surtout pas aux femmes. Elle encourage notamment “les femmes obsédées par l’idée d’être en colère contre une autre” à “se regarder longuement et attentivement”.

Crédit photo : @lillith_lodge / Instagram

Lillith Lodge estime également que dans ces situations, ce sont les hommes “le problème” puisque “ce sont eux qui trompent”.

“Ça ne me dérange absolument pas, ça ne me préoccupe pas, je m’en fiche. Au final, la colère de ces femmes est mal placée, ce n’est pas moi qui vous ai épousé. Ce n’est pas moi qui ai prononcé les voeux, ce n’est pas moi qui ai fait quoi que ce soit de tout ça. Je suis une prestataire de services rémunérée pour des services rendus à des hommes”, a-t-elle expliqué.

En définitive, Lillith Lodge affirme que même si son travail peut contrarier certaines personnes, elle fait “ce qu’elle peut pour gagner de l’argent et vivre sa vie”.