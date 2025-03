Un automobiliste contrôlé à 158 km/h... AU-DESSUS de la vitesse limite autorisée !

Ce samedi 8 mars, un automobiliste a été arrêté par les gendarmes en Haute-Savoie pour excès de vitesse. Alors que l’autoroute était limitée à 110 km/h, le conducteur roulait à… 258 km/h !

Sur l’autoroute, de nombreux excès de vitesse sont enregistrés chaque jour. Selon la Sécurité Routière, il est possible de rouler jusqu’à 145 km/h sur les voies limitées à 130 km/h sans être flashé. Cependant, il n’est pas conseillé de rouler au-dessus de la vitesse autorisée pour des raisons de sécurité.

Crédit photo : iStock

Si certains automobilistes respectent ces limitations de vitesse, ce n’est pas le cas de tout le monde. Samedi 8 mars, en fin de soirée, un conducteur a été arrêté par les gendarmes de Genevois, en surveillance sur l’A40. Aux alentours de minuit, l’homme a été repéré en train de rouler à 258 km/h (vitesse retenue 240 km/h) sur une portion limitée à 110 km/h. Le conducteur roulait au volant d’une Audi RS3 Performance, de plus de 400 CV.

Un excès de vitesse impressionnant

L’automobiliste a été intercepté par les gendarmes à la barrière de péage de Viry, selon des informations du Dauphiné. Âgé de 24 ans, ce vendeur résidant sur Lausanne revenait d’un repas de famille à Lyon. Contrairement à cet autre automobiliste en excès de vitesse qui a donné une excuse ridicule aux gendarmes, ce conducteur a assumé son geste en affirmant : “J’ai fait le con !”

Crédit photo : iStock

Dans ce cas, les conséquences peuvent être très importantes. Si un automobiliste a récemment réussi à n’avoir aucune sanction après avoir été flashé à 255 km/h, ce n’est pas le cas de ce jeune homme. Son permis de conduire lui a été retiré dans l’attente de la décision de la sous-préfecture et le véhicule, qui appartenait à l’un de ses amis, a été mis en fourrière. Cette soirée-là, les gendarmes ont intercepté deux autres automobilistes en excès de vitesse : le premier roulait à 194 km/h et le second à 212 km/h. Une vitesse impressionnante qui, en plus d’être sanctionnée, est très dangereuse sur la route.