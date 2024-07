Arrêté 100 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, il donne l'excuse la plus ridicule aux gendarmes

Ce dimanche 14 juillet, deux motards ont été interpellés par les gendarmes pour excès de vitesse. Les deux ont donné des excuses incroyables aux forces de l’ordre.

À Saint-Julien-en-Genevois, en Haute-Savoie, les gendarmes ont arrêté plusieurs véhicules qui roulaient à vive allure ce dimanche 14 juillet. Aux alentours de 16 heures, un premier motard a été arrêté par les forces de l’ordre pour un excès de vitesse impressionnant. En effet, le chauffard roulait à 175 km/h sur une route limitée à 80 km/h.

Arrêté par le peloton de gendarmerie, le jeune conducteur âgé de 21 ans n’a pas hésité à donner une excuse pour tenter de justifier son excès de vitesse, mais cette dernière n’a pas convaincu les policiers.

Un excès de vitesse impressionnant

En effet, le jeune homme a affirmé que s’il roulait vite, c’est parce qu’il était sur “une belle ligne droite”. Ce n’est pas le seul excès de vitesse repéré par les gendarmes ce jour-là sur cette route continue. Une heure plus tard, un autre motard a été arrêté alors qu’il roulait à 144 km/h sur cette même route. L’homme âgé de 47 ans a également été contrôlé positif aux stupéfiants. À bord d’une moto Ducati Hypermotard, il a affirmé qu’il roulait vite en raison “du caractère joueur de sa machine”.

Les deux motos ont immédiatement été placées en fourrière et les permis de conduire des deux motards ont été retirés dans l’attente d’une suspension définitive. Pour rappel, un excès de vitesse supérieur à 50 km/h est puni de 1 500 euros d’amende, de trois ans de suspension du permis, de six points en moins et de la confiscation du véhicule. En cas de récidive, les peines sont les mêmes hormis que l’amende monte à 3 750 euros et que le véhicule est mis en fourrière. Dans certains cas, une comparution peut avoir lieu devant un tribunal avec la possibilité d’écoper de trois mois de prison.