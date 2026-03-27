Amputé des quatre membres, un champion de “cornhole” accusé d'avoir tué son ami en lui tirant dessus

Aux Etats-Unis, un homme âgé de 27 ans, amputé de ses quatre membres, est accusé d’avoir tué l’un de ses amis, en lui tirant dessus. Selon les autorités, il aurait agi seul, finissant même par jeter son corps dans un jardin.

Dans le Maryland, Dayton James Webber était déjà une petite vedette à son humble échelle en tant que joueur professionnel de cornhole, devenu champion de l’État en 2020. Ce jeu typiquement américain consiste à essayer de lancer des sacs remplis de grains de maïs dans le trou d’une plate-forme inclinée. Une profession que l’athlète âgé de 27 ans pratique malgré son handicap.

En effet, Dayton James Webber a été amputé des quatre membres à l’âge de 10 mois à la suite d’une grave infection sanguine. Si son handicap ne l’empêche pas de pratiquer un sport professionnel, il ne l’empêche pas non plus de conduire ou de tirer à l’arme à feu, comme on peut l’observer sur ses réseaux sociaux.

Crédit photo : Instagram / Dayton James Webber

C’est donc en tant que principal suspect d’un meurtre que l’athlète défraye aujourd’hui la chronique auprès des médias américains. Les autorités du Maryland ont annoncé ce lundi 23 mars que Dayton James Webber avait été arrêté et inculpé pour fuite devant la justice par la police du comté d’Albemarle, en Virginie, selon l’Associated Press.

Les faits se seraient déroulés dans la ville de La Plata, dans le Maryland. Une fusillade a éclaté dans la voiture, conduite par Dayton James Webber. Ce dernier aurait alors demandé à deux passagers assis à l’arrière de la voiture de l’aide à sortir la victime. Mais les deux témoins auraient refusé, seraient sortis de la voiture et auraient fait signe à des policiers.

Crédit photo : Instagram /Dayton James Webber

Il avait 3% de chances de survie, il risque maintenant la perpétuité

Le suspect a alors pris la fuite avec la victime toujours dans la voiture. Deux heures plus tard, un habitant de Charlotte Hall, situé à environ 16 km de là, a signalé la présence d’un corps dans un jardin. Les agents ont retrouvé la victime, Bradrick Michael Wells, 27 ans, qui a été déclaré mort sur les lieux.

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Dans de telles circonstances, les enquêteurs comprennent que le suspect a agi seul :

« On est au début de l’enquête, mais il n’y a aucun élément qui laisse croire qu’une autre personne serait impliquée dans la fusillade. Il aurait agi seul »

Sur ses réseaux sociaux, le jeune homme avait publié plusieurs vidéos dans lesquelles on peut le voir manier des armes à feu ou une arbalète. Sur l’une d’elles, on peut le voir tirer au pistolet sans prothèses avec une étonnante précision.

Crédit photo : Instagram /Dayton James Webber

Dans un essai rédigé en 2023 pour l’émission « Today », Dayton Webber a expliqué qu’il avait été amputé des bras et des jambes par les médecins pour lui sauver la vie. Son équipe médicale lui avait donné 3 % de chances de survie.

Éclaboussée par cette affaire, l’American Cornhole League a publié une déclaration sur sa page Facebook indiquant qu’elle avait connaissance des allégations concernant Dayton Webber. Elle a ajouté qu’elle ne ferait aucun commentaire sur ce qu’elle a qualifié de « situation juridique en cours ».

Le comté de Charles, dans le Maryland, a demandé son extradition depuis la Virginie et a déclaré qu’il serait inculpé de meurtre au premier degré, de meurtre au deuxième degré et d’autres chefs d’accusation connexes. Dans le Maryland, la tentative de meurtre au premier degré est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité.