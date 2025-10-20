Ces voitures peuvent flasher jusqu'à 500 automobilistes en trois heures sans qu'ils le sachent

Attention, de nouveaux radars ont fait leur apparition sur les routes. Cependant, ils sont (presque) indétectables puisqu’ils se trouvent intégrés à des véhicules spécialement affrétés pour flasher.

Sur les routes, les radars sont redoutés et ça ne risque pas de s’arrêter là. L’État et la sécurité routière redoublent d’ingéniosité pour mettre en place des radars nouvelle génération comme ceux équipés d’une IA.

La dernière trouvaille en date est une voiture, somme toute banale aux premiers abords. Sauf qu’elle est conduite par des CRS de la compagnie autoroutière et qu’un radar se cache sous la plaque d’immatriculation. Le système est bien rodé puisqu'il vous flashe sans même que vous le sachiez, indique le reportage de TF1.

Des radars discrets qu’il ne faut pas dépasser

Image d'illustration. Crédit photo : Scharfsinn86/ iStock

À l’intérieur de cette voiture radar se trouve une caméra et un ordinateur. Les CRS règlent, via leur tablette, le système avec la vitesse à respecter. Par exemple, sur une portion de route limitée à 70 km/h, ils vont entrer la vitesse à ne pas dépasser. L’ordinateur l’enregistre et peut commencer à flasher.

Les CRS ne font aucune interpellation. Ils se contentent de rouler en respectant la vitesse indiquée par les panneaux de signalisation. Ainsi, tout automobiliste dépassant le véhicule radar est en excès de vitesse. Il recevra sa contravention plus tard par courrier.

La pratique semble porter ses fruits. Ces agents de la compagnie autoroutière peuvent relever jusqu’à 500 infractions en trois heures de conduite. Ces radars discrets ne passent pas vraiment auprès des automobilistes qui se sentent « pris au piège » par cette méthode. Il faut dire qu’il n’y a aucun moyen de savoir si vous êtes flashé.

Les amendes pour excès de vitesse démarrent à 68 euros et peuvent aller jusqu’à 1500 euros dans les cas les plus graves (au-dessus de 50 km/h), selon le site de la sécurité routière.