Énervé par une partie de jeu vidéo, il jette... son bébé sur la télé et lui cause de graves séquelles à vie

Un Gallois a été condamné à une lourde peine de prison pour avoir tenté de tuer sa fille en bas âge dans un accès de rage.

Des faits inqualifiables !

Rhydian Lynne Rhys Jamieson, un Gallois de 28 ans, était jugé cette semaine pour une tentative de meurtre sur son nourrisson, selon les informations de la presse britannique, relayées par La Dépêche.

Comme le précise la BBC, le mis en cause a été reconnu coupable ce lundi 12 janvier et condamné à une peine de 35 ans de prison.

Que s’est-il passé ?

Crédit Photo : Dyfed-Powys Police

Il jette son bébé contre le téléviseur…

Les faits se sont produits le 15 janvier 2025, dans une propriété de Ceredigion, dans l’ouest du Pays de Galles, nous apprend le Daily Mail.

Alors qu’il jouait à un jeu vidéo, le père de famille a eu une explosion de rage. Il a alors attrapé sa fille en bas âge et l’a jetée sur le téléviseur, ce qui a provoqué de graves blessures.

Peu après, le vingtenaire a contacté des joueurs en ligne de sa connaissance pour raconter ce qu’il venait de faire. Celui-ci a alors avoué avoir « craqué » et « perdu la tête ».

Crédit Photo : Dyfed-Powys Police

La réaction de ses camarades virtuels a été immédiate : ils ont insisté pour qu’il alerte les secours. Mais Rhydian Jamieson a refusé de le faire car il était persuadé que le bébé était mort.

Selon la procureure Caroline Rees KC, l’accusé a fait en sorte de « dissimuler son crime » en plaçant la fillette sous une couette. Ce dernier a ensuite pris la fuite. Aussi fou que cela puisse paraître, il n’a pas pris la peine d’appeler les services d’urgence.

C’est dans ce contexte que la petite fille a été retrouvée par des membres de sa famille. Conduite à l’hôpital, la jeune patiente souffrait d’une fracture du crâne et de multiples contusions.

Ce n’est pas tout. La victime avait aussi subi des hémorragies oculaires et cérébrales.

… et lui inflige des séquelles à vie

Au cours du procès, la procureure a précisé que la petite fille garderait des séquelles à vie. Elle est atteinte de lésions cérébrales « irréversibles », ce qui lui a causé un retard de développement.

« En raison de l’agression brutale de Rhydian Jamieson, sa fille aura besoin de soins et de soutien pour le restant de sa vie », a déclaré Carl Harris, de l'association caritative pour enfants NSPCC Cymru, lors de l’audience.

Crédit Photo : Dyfed-Powys Police

De son côté, le juge Paul Thomas KC a qualifié l’accusé, qui ne s'est pas présenté au tribunal pour le prononcé de sa peine, de « lâche ».

« Vous ne pensez qu’à vous-même et à personne d’autre. Vous n’avez même pas pris la peine de vérifier si le bébé était en vie », a fustigé le magistrat.

Avant d’ajouter :

« Vous prétendez avoir été accusé à tort, mais je constate que vous ne montrez pas la moindre once de remords sincère pour ce que vous avez fait à ce bébé. Vous ne pensez qu'à vous-même et à personne d’autre ».

Rhydian Jamieson devra purger les deux tiers de sa peine avant de pouvoir être libéré, souligne la BBC.