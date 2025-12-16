Cette influenceuse star donne un «nom de chien» à son bébé, les internautes sont choqués

Abbie Herbert, son fils et son mari

Suivie par plus de 15 millions de personnes sur TikTok, Abbie Herbert a déclenché une polémique en révélant le prénom de son nouveau bébé. Un choix qui a suscité une certaine indignation chez les internautes.

Exposer sa vie sur les réseaux sociaux, c’est aussi se frotter au risque d’être critiqué de toutes parts, quelle que soit la raison. Une vie que choisissent de mener, malgré ça, des influenceurs et influenceuses qui n'épargnent aucun détail sur leur vie privée et familiale.

Aux Etats-Unis, Abbie Herbert est une véritable vedette des réseaux sociaux, suivie par plus de 15 millions de personnes sur son compte TikTok. Au début du mois de décembre, elle a donné naissance à son troisième enfant.

Un petit garçon auquel elle a décidé de donner un prénom qui ne fait visiblement pas l’unanimité sur les réseaux sociaux. En effet, elle a nommé son bébé Rocky Blue. Déjà maman de deux autres enfants, une fille et un garçon nommés Poppy et Jagger, certains internautes estiment qu’elle donne des “prénoms de chien” à ses enfants.

Poppy + Jaggers little brother 😭🥹🩵

Certains abonnés d’Abbie Herbert ont tenté de prendre sa défense, en rappelant que Kourtney Kardashian avait, elle aussi, un petit garçon prénommé Rocky. Certains ont également souligné qu’il s’agissait également du surnom porté par le personnage interprété par Zendaya dans la série Shake It Up, sur Disney.

Abbie Herbert présente son fils Rocky BlueCrédit photo : Abbie Herbert

Un prénom original selon la mère de famille

De son côté, Abbie Herbert a répondu à ses détracteurs en expliquant qu'elle pensait que la combinaison du prénom et du deuxième prénom de son nouveau-né était tout à fait unique et formait un prénom très rare.

“La semaine dernière, je faisais défiler mon téléphone et je suis tombée sur une vidéo TikTok. J'ai regardé la légende et j'ai vu que c'était le nom de mon troisième bébé, le nom de mon fils !”

Abbie Herbert présente son fils Rocky BlueCrédit photo : People

Dans une autre vidéo publiée sur son compte, Abbie Herbert dévoile les prénoms qu’elle et son mari Josh avaient également envisagé de donner à leur enfant. On y retrouve Wiley, Winnie et Opal pour une fille mais aussi Wolf, Forest et Tiger pour un garçon.

“Je sais que quand on prononcera enfin son prénom, une fois qu'il sera là, je vais avoir droit à des mèmes. On dira qu’on est tellement unique. Il n'y aura personne d'autre avec ce prénom !”

Abbie Herbert et sa familleCrédit photo : Abbie Herbert

Très réjouie par ces choix originaux en matière de prénom, la mère de famille ne tient pas rigueur des commentaires négatifs qu’elle a reçus. Et vous, qu’en pensez-vous ? Ça sonne “chien” le prénom Rocky Blue ?

