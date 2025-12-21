Elle se jette du quatrième étage avec son nourrisson dans les bras, une voisine intervient et sauve le bébé

En début de semaine, une habitante du Val-d'Oise a sauté du 4e étage de son immeuble avec son nourrisson dans les bras. Mais le bébé a pu être secouru grâce à l’intervention d’une voisine.

Mardi 16 décembre, un immeuble situé à Montmorency, dans le Val-d’Oise, a été le théâtre d’un terrible drame, aux alentours de minuit, rapporte Actu-fr.

Crédit Photo : Wikimédia

Une mère se défenestre avec son bébé

Une femme de 30 ans s’est suicidée en se jetant par la fenêtre du 4e étage du bâtiment. Selon les informations de nos confrères, elle s’est défenestrée en emportant son nourrisson âgé de trois mois.

La trentenaire a commis son geste alors qu’elle se trouvait chez une voisine. Par chance, celle-ci est intervenue dans la foulée. Elle a réussi à rattraper le bébé pendant la chute, lui sauvant ainsi la vie.

Son acte a été a été salué par le maire de la ville, Maxime Thory, qui s’est exprimé dans les colonnes de nos confrères :

« Il faut saluer son courage et son sang-froid », a indiqué l’édile.

Crédit Photo : iStock

Une enquête ouverte

De son côté, la jeune maman n’a pas survécu, et a été déclarée morte sur place. Comme le précise le site d’information, la victime était une femme mariée et mère de cinq enfants.

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de cet incident. Les investigations permettront de découvrir les raisons qui ont poussé la mère de famille à s’ôter la vie.

Crédit Photo : iStock

L’élu a présenté « toutes ses condoléances à la famille et aux proches de cette femme ». Il a également tenu à remercier les « forces de sécurité et de secours mobilisés sur ce drame ».

Début août, un drame similaire s’est produit en Belgique. Une femme de 33 ans s’est jetée d’un viaduc avec son bébé de neuf mois dans les bras. Malheureusement, ni la mère ni le bébé n'ont survécu.