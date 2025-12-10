Un soldat américain assiste à la naissance de sa fille sur FaceTime, la photo fait le tour du monde

Capture d'écran montrant le soldat assister à la naissance de son enfant sur FaceTime

Retour sur l’histoire d’un soldat américain ayant assisté à la naissance de son enfant en direct sur FaceTime qui a ému la Toile.

La naissance d’un enfant est l’un des moments les plus forts d’une vie. Malheureusement, certains papas ne peuvent pas assister à l’accouchement pour diverses raisons.

C’est ce qui est arrivé à Brooks Lindsey, un soldat américain qui n’a pas pu être présent aux côtés de sa femme Haley le jour de son accouchement, en mai 2018.

Le militaire n’a pas eu d’autre choix que d’utiliser la technologie pour rencontrer son nouveau-né pour la première fois.

Brooks Lindsey et sa compagne Haley Crédit Photo : Haley Lindsey

Il assiste à la naissance de sa fille par FaceTime…

Ce jour-là, Brooks Lindsey tentait de rentrer chez lui à Brandon, dans le Mississippi, pour rejoindre son épouse sur le point d’accoucher. Mais un retard de vol a bouleversé le programme.

Coincé à l’aéroport, le soldat a finalement a assisté aux premiers instants de sa fille Millie en direct sur FaceTime. Ce moment émouvant a été immortalisé en photo par une passagère.

Crédit Photo : Tracy Dover / Facebook

Sur cette image, on voit le futur papa regarder anxieusement l’écran de son téléphone portable.

« Il pleurait et nos cœurs se sont brisés. Nous lui avons tous laissé de l'espace. Lorsque nous avons entendu le bébé pleurer, nous nous sommes tous réjouis pour lui », avait expliqué à l’époque le voyageuse.

Cette femme a décidé de partager cette séquence sur les réseaux sociaux pour rendre hommage aux soldats.

« Je voulais partager cela car je ne veux pas que nous oublions nos soldats qui nous servent chaque jour et les sacrifices qu'ils font », a écrit Tracy Dover sur sa page Facebook.

Capture d'écran montrant le soldat assister à la naissance de son enfant sur FaceTime Crédit Photo : Haley Lindsey

…et émeut les internautes

Comme le rapporte la BBC, la publication est devenue virale sur la Toile, où elle a récolté 256 000 likes.

Dans la section commentaires, plusieurs familles de militaires ont fait part de leur propre expérience, soulignant les sacrifices consentis par les soldats qui manquent souvent des moments familiaux importants.

Le drapeau américain attaché à l'uniforme militaire américainCrédit Photo : iStock 

Une internaute a écrit :

« Mon ex-mari est rentré à la maison une semaine après la naissance de mon fils (…) ».

De son côté, une mère de famille a raconté que son époux avait appris la naissance de son enfant par une lettre qui avait mis cinq semaines à arriver.

Brooks Lindsey, quant à lui, a retrouvé sa compagne et son enfant quelques heures plus tard à l’hôpital.

Brooks Lindsey et sa fille MillieCrédit Photo : Haley Lindsey

Source : BBC
