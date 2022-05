Royaume-Uni : il trouve une grosse liasse de billets cachée dans le boîtier d'un ancien jeu PlayStation 2

En Angleterre, un utilisateur de TikTok est tombé des nues lorsqu’il a découvert une liasse de billets cachée dans la boîte d’un ancien jeu vidéo.

DJ Limited est un tiktokeur basé au Royaume-Uni. Le 24 mai dernier, le jeune homme a rapporté une drôle d’anecdote sur le célèbre réseau social chinois.

Il trouve une liasse de billets dans un boîtier de jeu vidéo

Ce jour-là, le Britannique a décidé de replonger en enfance en jouant à Need for Speed Underground 2, un jeu vidéo de course disponible sur PlayStation 2. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il a découvert une énorme liasse de billets de 20 livres sterling cachée dans le boîtier du jeu.

Crédit Photo : TikTok

Au total, le gamer a retrouvé plus de 1000 livres sterling (environ 1170 euros) à l’intérieur de la pochette. Ce dernier avait tout simplement oublié qu’il avait caché cette coquette somme à cet endroit.

«Honnêtement, je n’arrive pas à y croire. Le jeune moi a dû cacher ça», a indiqué le tiktokeur dans une vidéo. Sur les images, on l’aperçoit en train d’ouvrir le boîtier contenant la liasse. Il étale ensuite la totalité des billets de 20 livres sur une table.

Sans surprise, le clip est rapidement viral avec plus de 160 000 vues. Dans les commentaires, les utilisateurs se moquent gentiment de l’auteur de la vidéo : «Dommage que ce soit de vieux billets de 20 £ en papier qui n'ont plus cours légal».

Par chance, les anciens billets peuvent toujours être dépensés au Royaume-Uni. Cela tombe bien, DJ Limited pourra s’acheter une «une nouvelle mémoire».