VIDÉO : un requin de 5 mètres fonce sur deux plongeurs qui ne l'ont pas vu, alors qu'un hélicoptère tente de les prévenir

En Australie, un grand requin blanc a été aperçu en train de rôder autour de deux plongeurs, inconscients du danger.

Un moment terrifiant !

Les eaux australiennes sont connues pour abriter de nombreux requins. Récemment, l’un d’eux a provoqué une vive frayeur au large de Cape Naturaliste, en Australie-Occidentale.

Comme le rapporte Mirror, un immense requin blanc a été aperçu en train de tourner autour de deux plongeurs qui ignoraient sa présence.

Témoin de la scène, l’équipage d’un hélicoptère de sauvetage est intervenu pour éviter le pire.

Une vidéo qui fait froid dans le dos

Les faits se sont produits dimanche 15 février 2026. Cette situation critique a été immortalisée en vidéo par Surf Life Saving WA, l’agence de sauvetage côtier de la région, qui a partagé la séquence sur sa page Facebook pour alerter le public.

Sur ces images, le prédateur marin, long d’environ 4,5 mètres, se rapproche de plus en plus des nageurs, tandis que l’appareil les surveille depuis les airs.

Crédit Photo : Surf Life Saving WA

Les secouristes déclenchent alors une puissante sirène pour les avertir, poussant les deux plongeurs à s’enfuir à bord de jet-skis.

Cet incident fait suite à une série d’attaques de requins en Australie, notamment en Nouvelle-Galles du Sud, où un adolescent de douze ans a tragiquement perdu la vie, mordu par un squale.

Les internautes n’en reviennent pas

Depuis sa mise en ligne, la publication est devenue virale sur les réseaux sociaux, totalisant 2,1 millions de vues et des milliers de « likes ».

Dans la section commentaires, de nombreux internautes expriment leur stupéfaction.

Une personne a écrit :

« J’ai toujours dit qu’il ne fallait pas aller dans l’eau. C’est très dangereux. Les gens devraient m’écouter ».

Une autre a évoqué les mensurations du grand requin blanc :

« 4,5 mètres, ça reste incroyablement impressionnant ».

Crédit Photo : iStock

Une troisième a tenu à remercier l’équipe de sauvetage pour son intervention :

« Bravo à vous. Merci pour votre excellent travail ».

Enfin, un autre internaute a fait référence au film culte Les Dents de la mer :

« Il va nous falloir un plus gros hélicoptère », a-t-il plaisanté.

Les autorités locales recommandent aux nageurs de se baigner dans les zones surveillées et de respecter les avertissements, comme les panneaux d’alerte pour requin.

Crédit Photo : iStock