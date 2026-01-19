Une touriste de 19 ans aurait été tuée par une dizaine de dingos sur une plage australienne

Par |

Gros plan sur un dingo marchant sur du sable

Drame terrible en Australie, où une touriste canadienne a été retrouvée morte sur une plage touristique. Autre fait troublant : son corps sans vie était entouré d’une dizaine de chiens sauvages.

Une découverte glaçante.

Ce lundi 19 janvier, une Canadienne de 19 ans a été retrouvée sans vie sur une plage de l'île K’gari (Fraser Island), au large de la côte est du Queensland, en Australie, ont indiqué les autorités locales dans un communiqué.

La jeune femme aurait perdu la vie après une attaque de chiens sauvages, souligne le magazine People.

Fraser IslandCrédit Photo : Alamy

« Une scène horrible »

Comme le précisent nos confrères, les faits se sont déroulés aux alentours de 6 heures du 30 du matin. Selon la police, la victime serait allée se baigner dans la mer une heure plus tôt.

Deux automobilistes qui circulaient près d'Orchid Beach ont aperçu le corps de la baigneuse entouré d’une dizaine de dingos (des canidés vivant à l’état sauvage, ndlr).

Une voiture roulant sur une plageCrédit Photo : istock

« C'était évidemment une scène très dramatique et horrible à découvrir pour eux », a indiqué l’inspecteur Paul Algie, du district de Wide Bay, cité par le média 9News Australia.

Dépêchés sur les lieux, des agents de police et des secouristes ont constaté que la jeune femme était déjà décédée.

Une enquête ouverte

Interrogé par le média, le policier responsable de cette affaire a confirmé que la défunte portait « des marques sur son corps qui indiquent qu'elle a été touchée et manipulée par des dingos ».

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de son décès. Le corps de la victime a été transféré cet après-midi sur le continent australien, où il fera l'objet d'une autopsie.

« Nous ne pouvons tout simplement pas confirmer si cette jeune femme s'est noyée ou si elle est morte à la suite d'une attaque de dingos (…) Nous allons évidemment mettre toutes les ressources à notre disposition pour apporter des réponses à sa famille », a poursuivi l’inspecteur.

Deux voitures de police australienneCrédit Photo : Nine

Selon News.com.au, la Canadienne vivait sur l'île avec une amie depuis six semaines et travaillait dans une auberge de jeunesse. Son identité n'a pas encore été révélée.

« Tout le monde est absolument horrifié et choqué par ce qui s'est passé », ont déclaré les autorités de Queensland.

De son côté, Paul Algie a tenu à rappeler que Fraser Island est une région sauvage abritant des chiens sauvages susceptibles d'adopter un comportement dangereux envers les humains.

Gros plan sur un dingo sur une plageCrédit Photo : iStock

« Les dingos sont des animaux sauvages, et bien qu'ils revêtent une grande importance culturelle pour les Premières Nations locales et pour les habitants de l'île, ils restent des animaux sauvages et doivent être traités comme tels », a-t-il conclu.

Source : People
Suivez nous sur Google News
Touriste Australie Plage

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Une demande en mariage refusée lors d'un concert à Brisbane (Australie) le 13 janvier 2026
II demande sa compagne en mariage en plein concert, elle refuse et l'humilie devant tout le monde
Photo du python tapis retrouvé dans la chambre du couple à Brisbane (Australie)
« Chérie, ne bouge pas » : elle se réveille avec un python de plus de 2 mètres sur la poitrine
Une vague
1 mort et 35 blessés : une vague mortelle de 6 mètres surprend les baigneurs sur une plage bondée
Des brumbies
L'Australie abat des milliers de chevaux sauvages pour... sauver un parc national
Grand requin blanc
Elle meurt dévorée par un grand requin blanc de 6 mètres, sous les yeux horrifiés de ses enfants