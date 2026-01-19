Une touriste de 19 ans aurait été tuée par une dizaine de dingos sur une plage australienne

Drame terrible en Australie, où une touriste canadienne a été retrouvée morte sur une plage touristique. Autre fait troublant : son corps sans vie était entouré d’une dizaine de chiens sauvages.

Une découverte glaçante.

Ce lundi 19 janvier, une Canadienne de 19 ans a été retrouvée sans vie sur une plage de l'île K’gari (Fraser Island), au large de la côte est du Queensland, en Australie, ont indiqué les autorités locales dans un communiqué.

La jeune femme aurait perdu la vie après une attaque de chiens sauvages, souligne le magazine People.

Crédit Photo : Alamy

« Une scène horrible »

Comme le précisent nos confrères, les faits se sont déroulés aux alentours de 6 heures du 30 du matin. Selon la police, la victime serait allée se baigner dans la mer une heure plus tôt.

Deux automobilistes qui circulaient près d'Orchid Beach ont aperçu le corps de la baigneuse entouré d’une dizaine de dingos (des canidés vivant à l’état sauvage, ndlr).

Crédit Photo : istock

« C'était évidemment une scène très dramatique et horrible à découvrir pour eux », a indiqué l’inspecteur Paul Algie, du district de Wide Bay, cité par le média 9News Australia.

Dépêchés sur les lieux, des agents de police et des secouristes ont constaté que la jeune femme était déjà décédée.

Une enquête ouverte

Interrogé par le média, le policier responsable de cette affaire a confirmé que la défunte portait « des marques sur son corps qui indiquent qu'elle a été touchée et manipulée par des dingos ».

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de son décès. Le corps de la victime a été transféré cet après-midi sur le continent australien, où il fera l'objet d'une autopsie.

« Nous ne pouvons tout simplement pas confirmer si cette jeune femme s'est noyée ou si elle est morte à la suite d'une attaque de dingos (…) Nous allons évidemment mettre toutes les ressources à notre disposition pour apporter des réponses à sa famille », a poursuivi l’inspecteur.

Crédit Photo : Nine

Selon News.com.au, la Canadienne vivait sur l'île avec une amie depuis six semaines et travaillait dans une auberge de jeunesse. Son identité n'a pas encore été révélée.

« Tout le monde est absolument horrifié et choqué par ce qui s'est passé », ont déclaré les autorités de Queensland.

De son côté, Paul Algie a tenu à rappeler que Fraser Island est une région sauvage abritant des chiens sauvages susceptibles d'adopter un comportement dangereux envers les humains.

Crédit Photo : iStock