Direction la Gironde, où un jeune homme s’est retrouvé dans une situation aussi insolite qu’inconfortable : coincé la tête en bas dans un conteneur à vêtements.

Vous pensez passer une mauvaise journée ? Celle de cet homme est sans doute bien pire. Et pour cause : il s’est retrouvé coincé la tête en bas dans un conteneur à vêtements. Une mésaventure qui a nécessité l’intervention des secours.

🇫🇷 | Scène insolite à #bordeaux un homme s’est retrouvé coincé dans une benne de dépôt de #vêtements. les #pompiers ont dû intervenir pour le sortir de là 😂 pic.twitter.com/VCOyRB8DA5 — Instant Actu (@Inst_Actu) May 24, 2026

Un homme reste bloqué dans un conteneur à vêtements

Cet incident pour le moins insolite s’est produit dans la soirée du samedi 23 mai, à proximité de la gare de Lesparre-Médoc, en Gironde, rapporte Le Parisien.

Dans des circonstances qui restent encore à déterminer, un habitant de 26 ans est resté bloqué dans une borne de collecte de vêtements.

Crédit Photo : Ville de Lesparre-Médoc / Facebook

Incapable de s’en extraire seul, le malheureux a dû être secouru par des sapeurs-pompiers, a indiqué Benoît Vega, officier de communication du Sdis 33, dans les colonnes du quotidien francilien.

Une vidéo, relayée par le compte X Instant_Actu, montre les secouristes en pleine intervention, tandis que les jambes du jeune homme dépassent de l’ouverture permettant de glisser les vêtements dans le conteneur.

La suite après cette vidéo

La mésaventure amuse les internautes

Fort heureusement, le sauvetage a été une réussite. Une fois dégagée, la victime a été transportée à l’hôpital en urgence relative.

Dans une publication Facebook, la ville de Lesparre-Médoc remercie les sapeurs-pompiers pour « leur intervention rapide et efficace ».

Crédit Photo : Cerfia

La commune lance également un avertissement à la population et rappelle que ce type d’équipement peut s’avérer dangereux.

« Même si un objet tombe accidentellement dans une benne de collecte, n’essayez jamais d’y entrer pour le récupérer », a-t-elle écrit.

La mésaventure de l’homme a amusé les internautes sur les réseaux sociaux, certains le qualifiant de « génie » et de « lumière ». D’autres, en revanche, estiment qu’il a eu beaucoup de chance de s’en sortir.

Une personne a notamment écrit :

« Il aurait pu mourir bêtement si personne ne l’avait vu ».

Par chance, l’histoire se termine bien.