« Un génie » : un homme se retrouve coincé la tête en bas dans un conteneur à vêtements

Par  | Partager

hoto montrant les pompiers en pleine intervention

Direction la Gironde, où un jeune homme s’est retrouvé dans une situation aussi insolite qu’inconfortable : coincé la tête en bas dans un conteneur à vêtements.

Vous pensez passer une mauvaise journée ? Celle de cet homme est sans doute bien pire. Et pour cause : il s’est retrouvé coincé la tête en bas dans un conteneur à vêtements. Une mésaventure qui a nécessité l’intervention des secours.

Un homme reste bloqué dans un conteneur à vêtements

Cet incident pour le moins insolite s’est produit dans la soirée du samedi 23 mai, à proximité de la gare de Lesparre-Médoc, en Gironde, rapporte Le Parisien.

Dans des circonstances qui restent encore à déterminer, un habitant de 26 ans est resté bloqué dans une borne de collecte de vêtements.

Photo montrant les pompiers en pleine interventionCrédit Photo : Ville de Lesparre-Médoc / Facebook

Incapable de s’en extraire seul, le malheureux a dû être secouru par des sapeurs-pompiers, a indiqué Benoît Vega, officier de communication du Sdis 33, dans les colonnes du quotidien francilien. 

Une vidéo, relayée par le compte X Instant_Actu, montre les secouristes en pleine intervention, tandis que les jambes du jeune homme dépassent de l’ouverture permettant de glisser les vêtements dans le conteneur.

La suite après cette vidéo

La mésaventure amuse les internautes

Fort heureusement, le sauvetage a été une réussite. Une fois dégagée, la victime a été transportée à l’hôpital en urgence relative.

Dans une publication Facebook, la ville de Lesparre-Médoc remercie les sapeurs-pompiers pour « leur intervention rapide et efficace ».

hoto montrant les pompiers en pleine interventionCrédit Photo : Cerfia

La commune lance également un avertissement à la population et rappelle que ce type d’équipement peut s’avérer dangereux.

« Même si un objet tombe accidentellement dans une benne de collecte, n’essayez jamais d’y entrer pour le récupérer », a-t-elle écrit.

La mésaventure de l’homme a amusé les internautes sur les réseaux sociaux, certains le qualifiant de « génie » et de « lumière ». D’autres, en revanche, estiment qu’il a eu beaucoup de chance de s’en sortir.

Une personne a notamment écrit :

« Il aurait pu mourir bêtement si personne ne l’avait vu ».

Par chance, l’histoire se termine bien.

Google Follow Suivez nous sur Google

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
La météorite en train de passer au-dessus du volcan Mayon, aux Philippines
Une météorite passe au-dessus d’un volcan en éruption et offre un spectacle à couper le souffle
Le jeune homme ivre
Arrêté pour ivresse au volant, il appelle un ami... qui vient le chercher ivre et sans permis au commissariat
Kristian Gkolomeev lors des Enhanced Games
Un athlète dopé bat un record du monde dans une compétition où le dopage est autorisé... et gagne 1 million de dollars
Marion Stokes
Cette femme a enregistré 800 000 heures de télé sur des cassettes VHS car elle avait peur que l'histoire soit réécrite
La tiny house River
Cette tiny house peut loger une famille et va vous faire rêver pour moins de 50 000 euros