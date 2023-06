« La tête est là », une femme de 22 ans accouche de son bébé à même le sol sur le parking de sa résidence

Une jeune maman a donné naissance à son second enfant sur le parking de sa résidence.

Mathilde et Milton ne sont pas près d’oublier la date du 1er juin 2023.

Ce couple, originaire de Montarnaud près de Montpellier (Hérault), a ainsi eu le bonheur d’accueillir son deuxième enfant jeudi dernier et ce, dans des circonstances assez incroyables.

La jeune maman, âgée de 22 ans, a en effet accouché d’un petit Cristiano sur le parking de sa résidence, alors qu’elle s’apprêtait à prendre la route pour la maternité, avec son compagnon.

Elle accouche sur le parking de sa résidence

« Cette nuit a eu lieu un heureux événement, unique et hors du commun (...) Vers minuit, les premières contractions ont commencé, elles avaient eu lieu toutes les 15 minutes donc, on s'est dit que c’était trop tôt pour aller à la maternité. Et puis, quand elles se sont rapprochées, on a vite décidé de descendre le premier étage pour aller prendre la voiture, mais c'était trop tard », raconte ainsi Milton au micro de France télévision.

« En bas des marches, ma femme m’a dit : ‘je ne peux pas monter dans la voiture, la tête est là, elle est sortie’ », poursuit ce papa de 28 ans, qui possède deux salons de coiffure.

Après avoir appelé les secours, Milton a ensuite reçu l’aide d’une amie et de voisins, alertés par la situation.

Guidé par un secouriste au téléphone, il n’a pas perdu son sang-froid, se souvenant très certainement des réflexes appris à l’époque où il était pompier.

« Le SAMU m'a conseillé de couvrir la tête du bébé et son corps au maximum. Ma femme a dû accoucher à même le sol. La pauvre, elle est montée dans l’ambulance avec des graviers dans le dos », confie l’intéressé.

Le petit Cristiano a finalement pointé le bout de son nez à 3h13 du matin. Ce beau bébé de 3 kg 205 pour 50 cm se porte aujourd’hui comme un charme, tout comme sa maman qui se remet peu à peu de son accouchement.