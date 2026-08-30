Un homme de 82 ans consulte son compte bancaire et découvre qu'il a 68 millions d'euros sur son compte

Alors qu’il s’apprêtait à retirer sa pension de retraite, un homme a découvert qu’il avait 68 millions d’euros sur son compte en banque. Il a décidé de mener l’enquête.

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Kameshwar Mishra

En Inde, Kameshwar Mishra, un homme âgé de 82 ans, a eu une grosse surprise au moment de consulter son compte bancaire. Il s’est rendu dans un établissement spécialisé afin de retirer sa pension de retraite. Il était accompagné de son fils, en situation de handicap, qui a le droit à une pension d’invalidité.

Un distributeur de billetsCrédit photo : iStock

Mais sur place, en consultant son compte bancaire, Kameshwar Mishra a découvert qu’il avait un solde de près de 68 millions d’euros, une somme qu’il ne possédait pas auparavant.

Un total de 140 millions d’euros

Le compte bancaire du vieil homme contenait en effet 7,6 milliards de roupies, tout comme celui de son fils. Cumulés, les deux comptes affichaient plus de 1 500 crores de roupies, soit près de 140 millions d’euros. Des montants exhorbitants qui ont surpris la famille, comme l’a rapporté le média local India Today.

Des sommes d'argent sur un ordinateurCrédit photo : iStock

Contrairement à cet homme qui a retiré gratuitement 90 000 euros en profitant d’un bug de sa banque, Kameshwar Mishra n’a pas cherché à utiliser cet argent. Au contraire, il a immédiatement contacté la banque et les autorités pour comprendre d’où venait cet argent et corriger l'éventuelle erreur.

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Un bug dans la banque

C’est ainsi que le vieil homme a appris qu’il s’agissait d’un dysfonctionnement technique. Parfois, des problèmes similaires peuvent se produire dans les banques, comme lorsque ce distributeur a donné des billets gratuitement à cause d’un bug.

Quelques minutes plus tard, les millions d’euros ont disparu des deux comptes bancaires. En réalité, cet argent n’avait jamais été versé sur les comptes puisqu’il s’agissait d’un problème interne ou d’une erreur technique d’affichage. Cet incident n’était pas isolé puisque plusieurs habitants du même quartier ont eu des anomalies similaires. Une déception pour les personnes qui ont cru devenir riches du jour au lendemain.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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