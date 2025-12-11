Un séjour offert dans un chalet idyllique en Suède, si vous arrivez à ne pas faire de bruit

Et si vous passiez quelques jours dans un chalet en pleine forêt ? C’est ce que propose ce pays, à une condition.

Un pays proche de la France propose actuellement une expérience inédite : passer quelques jours dans un chalet en pleine forêt, le tout gratuitement, à une condition bien particulière. Ce chalet est situé dans la région de Skåne, en Suède, dans le sud du pays.

Crédit photo : @visit_skane / Instagram

Pour profiter de ce séjour pas comme les autres, vous devrez respecter une seule condition : ne pas faire de bruit. Une offre parfaite pour les amoureux de la nature, qui aiment le silence et la tranquillité, et qui est similaire à cette location de vacances gratuite proposée avec ce job méconnu.

Rester silencieux

Pendant votre séjour, vous ne devez produire aucun son au-delà des 45 décibels, ce qui correspond au niveau sonore d’une bibliothèque ou d’un open-space silencieux. Si vous faites le moindre bruit, le séjour s’interrompt et vous serez renvoyé du chalet.

“L’objectif n’a jamais été d’imposer un silence absolu, mais de développer une forme d’attention : aider les visiteurs à comprendre comment leurs propres sons se mêlent à ceux de la nature, et ce que signifie vraiment vivre un moment de calme authentique”, a expliqué Josefine Nordgren, cheffe de projet chez l'agence touristique Visit Skåne.

Crédit photo : @visit_skane / Instagram

Une offre qui séduit

Si cette agence touristique a créé cette campagne baptisée “Stay Quiet”, c’est en accord avec la politique nationale de l’Allemansrätten, qui garantit le droit à tous d’accéder librement à la nature, à condition qu’elle soit respectée, comme l'explique Euronews.

Cette offre a attiré beaucoup de personnes puisque l'agence a reçu 200 candidatures de 30 pays différents. Trois paires de candidats ont été sélectionnées dont Johanna Holm, une jeune femme allemande accompagnée de sa soeur.

“Pour nous, rester silencieuses dans ce coin de nature si paisible semblait tout simplement être la seule attitude possible. Ce séjour était rempli de petites aventures inattendues : s’enfoncer dans la forêt en pleine nuit sans lumière, cuisiner nos repas sur le feu, se sentir profondément reliées à la nature autour de nous, et retrouver en nous un calme et un repos que nous n’avions plus ressentis depuis longtemps, tout cela grâce au silence”, a-t-elle confié à Presse-Citron.

Une expérience à ne pas manquer !