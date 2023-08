Un homme, qui a participé à 56 enterrements de vie de garçon en 18 mois, a dépensé des sommes folles car il ne pouvait pas dire...non !

Au Royaume-Uni, un homme qui a participé à 56 enterrements de vie de garçon en 18 mois a dépensé des sommes folles parce qu’il ne pouvait pas dire…non !

Will Stevenson est un Britannique âgé de 43 ans qui adore faire la fête. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier ne s’impose aucune limite. En effet, il a participé à 56 enterrements de vie de garçon en 18 mois parce qu’il ne pouvait pas dire non.

Le hic ? Il a déboursé 50 000 livres sterling (environ 58 456 euros) pour financer son train de vie festif. Malgré ses dépenses vertigineuses, Will, qui travaille comme concessionnaire automobile, ne regrette pas sa décision et affirme que cette expérience en valait la peine.

Credit: SWNS

Le quadragénaire a commencé sa série épique d'enterrements de vie de garçon en 2015 quand il a remplacé quelqu'un qui ne pouvait pas y aller. Une chose est sûre : il est rapidement devenu accro.

Au cours des trois premiers mois, il participe à 16 événements. Celui qui réside dans la ville de Lincoln s’amuse avec ses amis, mais assiste également à des événements de parfaits inconnus.

Le fêtard a voyagé dans le monde entier

À l’époque, le jeune homme fait une offre en ligne pour se joindre à un enterrement de vie de garçon. En effet, un groupe cherchait quelqu’un pour remplacer une personne qui avait annulé au dernier moment.

C’est dans ce contexte que Will s’est retrouvé à Budapest avec 22 inconnus. Une émission de radio de la BBC a relayé cette histoire, et le Britannique a été inondé de demandes de futurs mariés.

Will a reçu des invitations du monde entier. Il a pu visiter un grand nombre de destinations : Ibiza, Tenerife, la Grande Canarie, Amsterdam, Sydney, Las Vegas ou encore New York.

Credit : SWNS

Le vendeur de voitures affirme qu'il s'est fait des amis pour la vie. Mais ce n’est pas tout ! Il a également déclaré qu’il ne pouvait pas refuser toutes ces invitations : «À une époque, j'allais à tellement d’événements que je me sentais mal à l'aise de dire non».

Aujourd’hui, Will est un homme marié et un papa comblé. Mais l’ancien fêtard s’est quand même offert trois enterrements de vie de garçon à Blackpool, Brighton et Magaluf, une station balnéaire située sur l'île espagnole de Majorque.

Will et son épouse. Credit : SWNS