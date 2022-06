À 80 ans, cette retraitée s'est mariée avec un homme de 35 ans qu'elle a rencontré sur Facebook

Un retraitée britannique file le parfait amour depuis près de trois ans avec un jeune chômeur de 45 ans son cadet. Contre l’avis de ses proches, la retraitée a décidé d’épouser celui dont elle est tombée sous le charme.

C’est une rencontre d’abord virtuelle sur Facebook qui a tout déclenché, en 2019. Iris Jones, 80 ans et Mohamed Ibriham, 35 ans, se sont liés d’amitié sur le réseau social. Le courant passe et une amitié se crée.

Pourtant, et très rapidement, les deux internautes souhaitent se rencontrer en chair et en os. Iris Jone n’hésite pas une seconde et s’envole pour Le Caire où réside l'homme de 35 ans. Les deux amis tombent sous le charme l’un de l’autre et une histoire d’amour commence tout comme leurs premiers ébats.

« Mon ex-mari a dit que j’étais frigide lorsque nous avons divorcé il y a 40 ans, mais je sais maintenant que je ne le suis pas », a raconté l’ancienne femme de ménage au quotidien britannique Daily Star.

« L’amour triomphe de tout », selon ce couple

Cette toute nouvelle relation entamée s’accélère. Quatre jours seulement après s'être rencontrés, les deux amoureux décident de se marier. Forcément, les enfants d’Iris ne voient pas d’un très bon œil ce mariage rapide. Ils pensent en effet que l’homme souhaite profiter de l’argent de la retraitée. Mais l'octogénaire réplique. « S’il m’épouse pour ma fortune, il sera déçu parce que je ne vis qu’avec une pension. Il a même dit qu’il allait signer un contrat prénuptial car c’est moi qu’il veut et pas ma maison », explique-t-elle auprès du quotidien.

Bien décidée à épouser l’homme qu’elle aime, Iris Jones s’engage contre l’avis de ses proches. Les deux amoureux se sont enfin dit ‘oui’ en novembre 2020. Les nouveaux mariés ont cependant dû faire face à un dernier désagrément en attendant dix mois que Mohamed Ibriham obtienne son visa britannique à cause de la pandémie de Covid-19. Enfin réunis en Angleterre, le couple a accordé une interview à l’émission Today Morning Show pour donner leur avis sur la différence d’âge dans un couple : « L’amour triomphe de tout. Nous traversons des problèmes maintenant parce que Mohamed s’adapte à la vie en Occident, et que je m’adapte à la présence d’un homme dans la maison ».