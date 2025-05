Un morceau du toit du cinéma lui tombe dessus en pleine séance du film «Destination Finale Bloodlines»

Au début, le bruit retentissant n’a pas inquiété la jeune femme qui pensait que cela faisait partie du film.

Avec les nouvelles technologies comme l’Imax ou la 4DX, l’expérience en salles se modernise. Mais pas au point de faire tomber des panneaux sur les spectateurs. C’est pourtant ce qui est arrivé à une spectatrice de 29 ans, Fiamma Villaverde, lundi 19 mai.

La jeune femme s’était rendue dans le cinéma d’Ocho, à La Plata, dans le sud-est de Buenos Aires, pour y fêter son anniversaire. Elle était accompagnée de sa fille de 11 ans et d’une amie. Pour l’occasion, le groupe était allé voir le film d’horreur Destination Finale Bloodlines. S’il promet de nombreux moments de frayeur et de gore, Fiamma Villaverde a sans doute eu la peur de sa vie… mais pas à cause du film.

La victime arrêtée pour plusieurs jours

Destination Finale Bloodlines touchait à sa fin « lorsqu’il y a eu un bruit vraiment fort », raconte la jeune femme. « Au début, on a cru que ça faisait partie du film, tellement on était absorbés. Mais ensuite, un énorme morceau m’est tombé dessus », raconte-t-elle au Daily Mail. Fiamma Villaverde veut bien entendu parler d’un morceau du toit du cinéma qui s’est détaché durant la projection du film.

L’incident a causé de nombreux dégâts dans les allées de la salle. Sur des photos dévoilées, on peut apercevoir des débris et un trou dans le plafond. Surtout, Fiamma Villaverde a été touchée au genou, laissant une marque rouge. « Je n’ai pas été touchée à la tête parce que j’étais juste légèrement penchée sur l’accoudoir », précise-t-elle.

C’était la première fois depuis des années que la mère de famille se rendait au cinéma, elle qui souffre de crises de panique et d’anxiété et a du mal à se rendre dans des endroits fréquentés. Elle a été transportée à l’hôpital et a bénéficié d’un arrêt de travail. Mais elle ne compte pas s’arrêter là et réclame des explications : « Je n'ai pas encore déposé de plainte, mais j'ai contacté un avocat », assure-t-elle.

L'avenir nous dira si elle obtiendra justice pour cet incident qui aurait pu lui coûter la vie.