“Un motif de divorce” : en plein mariage, le marié photographié en train de travailler sur son ordinateur

Sur LinkedIn, la photo d’un chef d’entreprise en train de travailler sur son ordinateur durant son propre mariage a suscité beaucoup d’indignation.

Dans une vie d’adulte, il existe certains moments que l’on pourrait qualifier de plus beau jour de notre vie. Mariage ou naissance d’enfant, ce sont des moments qu’il ne faut absolument pas rater pour faire le plein de souvenirs. On ne s’imagine jamais être dérangé par les obligations professionnelles, sauf lorsqu’on est chef d’entreprise et que toute une économie dépend de nous.

C’est la cas de Casey Mackrell, cofondateur de la société américaine d’intelligence artificielle Toughtly. Sur LinkedIn, son associé Torrey Leonard a publié une photo de son collègue en train de travailler sur un ordinateur portable lors de son propre mariage. Il voulait féliciter son collègue d’avoir eu la conscience professionnelle de venir en aide à un client pour une tâche urgente.

“Toughtly venait de signer avec un client dont l’activité devait débuter sous deux semaines. Cela coïncidait avec le mariage de Casey. Félicitations Casey, maintenant, s’il te plaît, repose-toi un peu”

Crédit photo : Casey Mackrell

Sur le cliché, on voit donc le jeune entrepreneur en costume, attablé avec son ordinateur pendant que ses invités font la fête. La photo a suscité de vives réactions indignées de la part des utilisateurs du réseau social LinkedIn. Pour ces derniers, cette photo symbolise le mélange inquiétant entre vie personnelle et vie professionnelle, qualifiant la scène de triste et déconcertante.

“C’est vraiment triste que vous ne puissiez même pas célébrer un mariage sans devoir travailler”

Le couple se défend pendant leur lune de miel

Certains ont carrément mis en doute l’authenticité de la scène, estimant qu’elle avait pu être orchestrée pour générer de l’engagement en ligne. D’autres ont dénoncé une culture de travail excessive qui pousse les employés à sacrifier leur vie privée. Par ailleurs, certains ont interpellé la mariée en estimant qu’une telle attitude le jour de leur mariage devrait être un motif de divorce.

Crédit photo : Casey Mackrell

Face à l’ampleur de la polémique, Torrey Leonard a tenu à défendre son associé, rappelant qu’en tant que chef d’entreprise, il se devait d’être présent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les besoins urgents des clients. Il précise d’ailleurs que Casey Mackrell était le seul qui pouvait résoudre le problème rencontré par son client, et que cela ne lui a pris que trois à cinq minutes. Enfin, il rappelle que son épouse n’a pas du tout été contrariée par cet épisode :

"Nous avons une vision ambitieuse, et cela demande un dévouement qui dépasse largement les 40 heures de travail par semaine. Casey est tout aussi dévoué à son épouse Grâce qu’à son travail"

Crédit photo : Casey Mackrell

De son côté, le couple a suivi la polémique à distance, étant en lune de miel. Casey Mackrell a réagi sur LinkedIn en assurant qu’il était retourné danser et boire du champagne au bout de quelques minutes. Il a publié une photo de son couple en lune de miel afin de désamorcer la controverse, qui n’a pas semblé perturber leur union.