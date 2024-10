« Personne ne viendra » : elle choisit un horaire inhabituel pour son mariage et choque les internautes

Cette future mariée et son fiancé ont choisi un horaire pour le moins inhabituel pour célébrer leur union. Le hic ? Ce choix qui risque de faire fuir les invités.

Sur Reddit, une future mariée explique être confrontée à un dilemme à l’approche de son mariage.

Dans son message, la jeune femme raconte qu’elle aimerait se marier dans une église qui a une signification importante pour elle. Et pour cause : c’est devant cet édifice religieux qu’elle a rencontré son fiancé.

Le hic ? L’agenda de l’église est complet, à l’exception d’un créneau disponible à 7 heures du matin. Si l’auteure du message tient particulièrement à dire oui à son compagnon dans ce lieu sacré, le fait de se marier au lever du soleil n’est pas sans risque.

En effet, la jeune femme a peur que ses invités lui fassent faux bond le jour J à cause de l’horaire très matinal de la cérémonie. En quête de conseils et d'avis, elle s’est tournée vers les utilisateurs du forum pour prendre sa décision.

Dans les commentaires, de nombreux internautes partagent le même point de vue. Selon eux, la jeune femme doit choisir un autre horaire pour arranger les invités, qui risquent d’être fatigués après la semaine de travail.

D’autres ont souligné qu’une cérémonie à 7 heures du matin signifierait que la mariée devrait se lever et se préparer dès 2 heures du matin «au cours d'une journée déjà longue et fatigante».

« Non, non, non, non. Tu seras debout à 2 heures du matin pour te préparer. Ensuite, il faut essayer de rester alerte toute la journée et de passer un bon moment. Et puis il y a les invités - personne ne viendra à un mariage à cette heure-là », a commenté une internaute.