Malgré la présence de requins, il survit 24h en mer et doit son salut... à sa montre !

En Nouvelle-Zélande, un pêcheur a été secouru après avoir passé 24h en mer, malgré la présence de requins. Il doit son salut à sa montre qui a permis d’attirer l’attention.

Un vrai cauchemar en eaux troubles ! Will Fransen, un pêcheur néo-zélandais âgé de 61 ans, ne se séparera plus jamais de sa montre après une telle mésaventure. Le mardi 2 janvier, il décide de s’adonner à son activité favorite à bord de son bateau, en naviguant à 55 km du large de la péninsule de Coromandel, au niveau de la côte est de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Malheureusement, en tentant de pêcher un marlin, sa partie de pêche tourne au drame lorsqu’il tombe de son embarcation. Sans gilets de sauvetage, il tente de regagner son bâteau mais il est repoussé par les courants tandis que son embarcation s’éloigne lentement.

Épuisé par les efforts, il cesse de nager pour économiser de l’énergie afin de garder sa tête au-delà de la surface. Les heures passent et la nuit tombe, rafraîchissant l’eau.

“Un requin est venu le renifler”

En plus de ça, le pêcheur commence à avoir de la compagnie : “Il a passé une nuit froide dans l’océan, trop épuisé pour continuer à nager. Pendant qu’il était dans l’eau, un requin est même venu le renifler avant de partir”, explique le sergent de police Will Hamilton au New Zealand Herald.

Une rencontre qui a offert une grande frayeur à Will, qui peut s’estimer heureux de ne pas avoir eu les faveurs de l’appétit du requin : “Heureusement, il a décidé que ça ne l’intéressait pas”.

Le lendemain matin, Will Fransen arrive à attirer l’attention de trois autres pêcheurs grâce à une astuce ingénieuse. Il a utilisé le reflet du soleil sur sa montre afin de signaler sa présence, ce qui immédiatement suscité la curiosité de ces pêcheurs, qui sont venus le récupérer : “C’est un véritable miracle que le pêcheur soit encore en vie après cette épreuve. Sans l’intervention rapide des trois hommes qui l’ont repêché, l’issue aurait certainement été tragique”.

De retour sur la terre ferme, Will Fransen a donc pu reprendre ses esprits et délivrer son témoignage, notamment sur ses hallucinations. Il voyait des bâteaux là où il n’y en avait pas : “J’en imaginais beaucoup”. Forcément, en apercevant enfin un vrai bateau s’avançant vers lui, le soulagement a été total.

Déshydraté et très froid, il a été ramené sain et sauf avec une histoire incroyable. Désormais, Will Fransen n’ira plus jamais pécher sans gilet de sauvetage.