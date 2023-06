Il pêche une énorme daurade coryphène de 16 kilos en mer Méditerranée, un événement rare

Récemment, un plaisancier qui se trouvait sur la Côte d’Azur a capturé une énorme daurade de plus de 15 kilogrammes.

Guy Perez est un plaisancier et un passionné de pêche sportive originaire de la Côte d’Azur. À bord de son bateau à moteur, ce retraité a parcouru la baie des Anges, où il a capturé un grand nombre de poissons, raconte Var-Matin.

Baie des Anges. Crédit Photo : istock

Il y a quelques jours, le pêcheur a réussi à extraire une énorme daurade coryphène de 16 kg au large du port de Saint-Laurent-du-Var, rapporte le quotidien régional. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Laurentin ne s’attendait pas à pêcher un tel spécimen.

Comme le précise le site d’information, la daurade coryphène est un poisson migrateur que l’on peut trouver dans les régions tropicales et subtropicales de tous les océans. À noter que cette espèce passe occasionnellement en mer Méditerranée.

Port de Saint-Laurent-du-Var. Crédit Photo : istock

Vous l’aurez compris, la présence de la daurade dans la baie méditerranéenne est un événement assez rare pour être souligné. Et ce n’est pas Guy Perez qui oserait dire le contraire : «Normalement, on pêche ça en septembre et pas si gros», a expliqué le retraité à Var-Matin.

Un combat de 30 minutes pour extraire la bête de l'eau

Au total, le pêcheur est parvenu à ramener sa brise à bord à l’issue d’un combat de trente minutes. Il faut dire que la créature pèse 16 kilogrammes et mesure 120 centimètres de longueur.

Crédit Photo : Capture d'écran / Var-Matin

«En 2015, j’en avais pêché une de 15 kg, mais là, je bats mon record !», a confié le plaisancier, qui se trouvait à 3-4 milles au large du port. Toujours selon les informations de Var-Matin, la daurade coryphène (également connue sous le nom de mahi-mahi) est réputée pour sa chair savoureuse.