Aux États-Unis, une institutrice a fait le buzz après avoir créé un « coin pour péter » dans sa classe afin de grader les mauvaises odeurs au même endroit.

Des prouts décomplexés.

Si flatuler en public peut être mal perçu, Valecia Broussard, une enseignante de 38 ans, originaire de Pearland au Texas, a trouvé une solution étonnante pour gérer ce problème, devenu récurent dans sa salle de classe.

Elle a installé un « coin pour péter » pour permettre à ses élèves de se soulager en « toute discrétion ».

Crédit Photo : Valecia Broussard

Une enseignante installe un coin pour péter dans sa classe

Comme le rapporte People, l’institutrice a créé cet espace insolite au début de l’année scolaire après avoir constaté que les écoliers étaient à l’aise à l’idée de « lâcher des gaz » devant les autres. Elle a présenté son concept dans une vidéo TikTok, qui cumule plus de 50 millions de vues.

Interrogée par nos confrères, la trentenaire, qui enseigne depuis quinze ans, explique que cette initiative véhicule un message important.

« L’idée principale est que, même si nous sommes tous différents, que nous n’avons pas le même niveau de lecture, que nous vivons dans des foyers différents et que nous avons des personnalités différentes, nous restons des êtres humains », a-t-elle indiqué.

Valecia Broussard apprend actuellement la lecture et les arts du langage à des élèves de CM1.

Si elle précise que les enfants sont libres d’aller aux toilettes, elle a toutefois mis en place cet espace pour leur offrir une autre solution, et ainsi garder les « mauvaises odeurs au même endroit ».

À travers cette initiative, elle souhaite dédramatiser une fonction corporelle naturelle, souvent considérée comme taboue par les adultes.

« J’ai progressivement commencé à respecter le fait que des enfants de 9 et 10 ans étaient assez audacieux pour normaliser le fait de péter et refusaient de se retenir au point d’en avoir mal au ventre, ce qui, à long terme, peut entraîner des problèmes digestifs », a-t-elle ajouté.

Crédit Photo : Valecia Broussard

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Une initiative qui divise

D’après elle, les élèves ont réagi positivement et n’hésitent pas à utiliser ce petit coin. L’espace est décoré de fleurs colorées et équipé de désodorisants dont les enfants se servent avec plaisir.

Selon la jeune femme, les parents d’élèves, ses collègues ainsi que des membres de l’administration ont eux aussi été amusés par l’idée.

Ces derniers ont qualifié cette initiative d’« hilarante mais brillante », d’autant plus que certains avaient été témoins de ce même comportement à l’école ou à la maison.

Crédit Photo : Valecia Broussard

Même son de cloche du côté des internautes, qui trouvent cette démarche amusante et facile à comprendre.

Elle a également suscité de nombreux témoignages de personnes affirmant qu’elles auraient aimé disposer d’un espace similaire dans leurs « bureaux, maisons et salles de classe ».

Mais d’autres trouvent le coin à pets « ridicule et gênant », voire « humiliant » pour les enfants.

Crédit Photo : Valecia Broussard

De son côté, Valecia Broussard se moque des critiques. Elle espère que d’autres professeurs adopteront la même approche afin de créer un environnement positif. Elle leur recommande surtout de trouver ce qui fonctionne le mieux pour chaque classe.

« Quoi qu’il en soit, les élèves et les enseignants méritent de se sentir à l’aise tout au long de la journée d’école », a-t-elle conclu auprès de People.

Et vous, qu’en pensez-vous ?