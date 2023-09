Grâce à ce simulateur, il est possible de vivre l'expérience traumatisante d'une noyade

Pour beaucoup, la noyade est probablement la pire façon de mourir. Grâce à une vidéo postée sur YouTube, les plus curieux peuvent se faire une idée des effets de cette expérience traumatisante.

Un homme chute de son voilier et se retrouve seul au milieu de l’océan

Cette vidéo disponible sur YouTube est surnommée “le simulateur de noyade”. Elle démarre avec la chute d’un homme qui naviguait avec son ami, sur un voilier. Les internautes le comprennent rapidement, ce malheureux n’a aucun moyen de remonter sur son bateau. De plus, ce dernier dérive, poussé par les vents.

Ainsi, l’homme se retrouve seul en pleine mer sans aucune échappatoire. Dès lors, on peut imaginer sa détresse et, surtout, sentir sa peur. Perdu, il ne voit rien à l’horizon et le noir complet sous ses pieds. En outre, la fatigue commence à se faire sentir.

Naturellement, cet homme en détresse tente d’appeler à l’aide. Il crie en espérant que quelqu’un l’entende, mais ses efforts restent vains. Celui qui a eu le malheur de tomber de son voilier tente même d’appeler son ami tout en se débattant pour garder la tête hors de l’eau.

Malheureusement, tous ces efforts l’épuisent et progressivement, le naufragé ne parvient plus à rester en surface. Il finit donc par sombrer sous l’œil de la caméra.

Le simulateur vous invite à vivre une expérience aussi terrifiante que réaliste

S’agissant d’un simulateur, c’est vous qui vivez cette noyade. Ainsi, vous pouvez utiliser votre souris pour tenter de garder la tête hors de l’eau le plus longtemps possible. Et tout au long de votre lutte, vous voyez tout ce que l’homme voit. Vous assistez donc au défilement de sa vie et aux souvenirs de ses proches. Il y a vraiment de quoi paniquer dans ce simulateur.

Malheureusement pour tous les participants, les dernières secondes du film dévoilent le fond sableux sur lequel le corps de la victime s’est déposé. Encore plus effrayant, un message apparaît pour préciser aux internautes le temps qu’il s’est écoulé avant que l'homme ne décède.

Une vidéo qui a suscité de nombreuses réactions

Sans surprise, cette vidéo simulant une noyade a suscité de nombreuses réactions sur la toile. Les internautes ont salué le réalisme de ce film qu’ils ont trouvé réellement oppressant. Certains ont affirmé que le suspense était encore plus intense que dans les jeux vidéo d’horreur.

D’autres ont imaginé qu’un requin aurait pu se charger de mettre fin aux souffrances de cet homme. Et encore d’autres ont jugé que le fait de mettre sur pied un simulateur aussi réaliste est aussi étonnant qu'inquiétant.

Quant à tous ceux qui ont déjà vécu cette expérience douloureuse, ils ont fait part de leur témoignage en confirmant la très bonne réalisation de ce contenu vidéo.

Alors, si vous êtes curieux de tout ce qui est terrifiant, n’hésitez pas à tenter votre chance dans ce simulateur. Qui sait ? Vous parviendrez peut-être à battre le record en luttant de toutes vos forces. Mais avant de vous lancer, préparez-vous à assister à des images choquantes...