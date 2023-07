Canicule : voici ce qui se passe dans votre corps si vous ne buvez pas assez

Nous le savons tous, en période de canicule, il faut boire plus d’eau qu’en temps normal. Les médecins recommandent 1.5 à 2 litres par jour. Cependant, pris par nos activités diverses, nous ne faisons pas toujours attention aux quantités d’eau ingérées. Quoi qu'il en soit, certains signes ne trompent pas. Comment notre corps réagit en cas de déshydratation ? Nous vous expliquons tout cela en détail dans cet article.

Crédit photo : iStock

Pourquoi boire beaucoup d’eau est indispensable en période de canicule ?

Je ne vous apprends rien en rappelant que le corps est composé à 65 % d’eau. Ainsi, une personne qui pèse 70 kg renferme 45 litres d’eau dans son organisme. Celle-ci est indispensable pour assurer le bon fonctionnement des organes, des articulations, des yeux… Et parce qu’elle compose à 98 % la salive, l’eau assure également la première étape de la digestion. En résumé, il s’agit d’un besoin vital.



Mais l’eau, et plus particulièrement lorsqu’il fait chaud, s’évacue rapidement. Pourquoi ? Parce que le corps régule sa température en transpirant. En période de canicule, les pertes en eau peuvent doubler et ainsi passer de 0.5 L en temps normal à plus d’un litre en cas de fortes chaleurs.



Pour assurer le bon fonctionnement de l’organisme, ces pertes en eau doivent être compensées. Dans le cas contraire, vous risquez de vous déshydrater.

Quelle quantité d’eau faut-il boire lorsqu’il fait chaud ?

En plein été, boire beaucoup est donc indispensable pour éviter la déshydratation. Mais cette quantité varie en fonction de la taille et du poids de chacun. De plus, il n’y a pas que le phénomène de transpiration qui entraîne des pertes en eau. Il faut ajouter le fonctionnement des reins, vital pour l’organisme. Ainsi, certaines personnes perdent jusqu’à 3 litres d’eau par jour en période de canicule.



D’après les médecins, éviter la déshydratation consiste à boire la quantité d’eau évacuée dans les urines. Cela représente en moyenne, entre 1.5 litre et 2 litres d’eau par jour. Bien sûr, le tout doit être réparti dans la journée.



Ainsi, vous pouvez prévoir de boire six à 8 verres d’eau de 25 cl quotidiennement. À savoir que votre alimentation vous apportera de l’eau, notamment par le biais des fruits et des légumes.

Le corps ne prévient pas toujours lorsqu’il a soif

On vous l’a sûrement déjà dit et répété, il ne faut surtout pas attendre d’avoir soif pour boire de l’eau et d’autant plus en période de canicule. Car malheureusement, notre organisme ne nous prévient pas toujours de cette manière. Certaines personnes ne ressentent pas la soif. C’est le cas des hommes et femmes âgés par exemple. Les enfants et les futures mamans, eux aussi, ne sont pas motivés par une sensation de soif. C’est pourquoi il faut anticiper ce besoin vital.



Vous aimeriez savoir si vous buvez assez d’eau au cours d’une journée ? Une astuce toutes simple : comptez le nombre de fois où vous allez aux toilettes. Un minimum de cinq mictions par jour s’impose.

Mais alors, que se passe-t-il si je ne bois pas assez d’eau ?

Si vous ne donnez pas assez d’eau à votre corps, celui-ci va souffrir de déshydratation. Ce phénomène se manifeste par une grande sensation de soif et des urines foncées. Vous souffrirez de maux de tête et peut-être de constipation. Une grosse fatigue se fera également sentir, vous empêchant de réaliser vos activités. Si rien n’est fait pour combler le besoin en eau de l’organisme, la situation s’aggrave et conduit souvent au malaise.