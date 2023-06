« Un sur un milliard » : rarissime, cet œuf parfaitement rond pourrait être vendu à prix d'or

Un œuf unique en son genre pourrait être vendu pour une petite fortune, dans les jours à venir. Précisions.

Tout s’achète, tout se vend et parfois même à des tarifs exorbitants, y compris les choses les plus insolites.

Dernière illustration en date avec cet œuf parfaitement sphérique qui pourrait bien susciter quelques convoitises, à tel point qu’il pourrait être vendu pour la modique somme de… 1300 euros.

Crédit photo : capture d'écran / @jacquifelgate / Instagram

Un œuf parfaitement rond pourrait valoir une fortune

Comme le racontent nos confrères de LadBible, c'est une certaine Jacqueline Felgate, une ex-présentatrice de JT australienne, qui a trouvé cette perle rare, laquelle se trouvait dans une boîte achetée dans un supermarché de Melbourne. Très étonnée en découvrant cet œuf parfaitement rond, la journaliste s'est empressée de faire une vidéo qu'elle a partagée sur son compte Instagram.

« Dans notre boîte à œufs, nous avons trouvé un œuf rond, et après une recherche rapide sur Google, nous avons réalisé qu'il s'agissait d'un œuf sur un milliard. Littéralement un œuf sur un milliard est rond et le dernier qui a été trouvé s'est vendu à plus de 1 400 dollars ! », a ainsi expliqué Jacqueline en légende de sa publication.

Ses propos pourraient vous paraître exagérés et pourtant il n'est pas rare que des œufs hors du commun soient vendus à prix d'or. Cependant, ces pièces rarissimes, dont la valeur est estimée aux alentours de 1 300 euros, ne peuvent rivaliser avec la vente des œufs fossilisés d'oiseaux-éléphants (Æpyornis), une espèce endémique de Madagascar qui a disparu au XIe siècle de notre ère.

Considéré comme le plus grand oiseau de l'histoire (il pouvait mesurer jusqu'à 3,50 mètres de haut pour un poids de 500 kilos chez les plus gros mâles), cet animal gigantesque pondait des œufs tout aussi immenses, d'une superficie 200 fois plus grosse qu'un œuf de poule.

Alors forcément, cette rareté se paye au prix fort !

Ainsi en 2013, un œuf d'oiseau-éléphant intact avait été vendu pour la somme folle de 66 675 livres sterling, soit 78 000 euros. Quoi qu'il en soit, 1300 euros pour un oeuf de poule reste un bel exploit !