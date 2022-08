À 23 ans, il apprend la véritable signification du « nettoyage à sec », sa réaction est hilarante

C’est bien connu : le réseau social TikTok regorge de vidéos aussi instructives qu’insolites. Récemment, une publication est devenue virale pour une raison surprenante : un homme a découvert la vraie définition du «nettoyage à sec». Une révélation qui a «bouleversé» son quotidien.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Patrick Lewin est devenu célèbre sur TikTok. La raison ? Du haut de ses 23 ans, le jeune homme vient d’apprendre la véritable utilité du… nettoyage à sec !

Crédit Photo : Image d'illustration / Istock

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa révélation a éclairé un grand nombre d’utilisateurs du célèbre réseau social. C’est notamment le cas d’un homme de 37 ans. À l’instar du tiktokeur, ce dernier ignorait que cette tâche ménagère permet de nettoyer les vêtements et autres textiles délicats avec un solvant autre que de l’eau.

Une révélation «bouleversante»

Dans sa publication, Patrick Lewin fait part de sa méconnaissance avec un brin d’humour : «Je suis désolé, mais quand est-ce que quelqu'un va me dire que le nettoyage à sec signifie que les vêtements sont nettoyés à sec ? C'est quoi ce bordel ?», a-t-il indiqué à sa communauté.

Avant d’ajouter : «J’étais persuadé qu’il s’agissait d’un service de nettoyage professionnel(…) J’ai l’impression qu’on vient de me révéler un grand secret». Qu’il se rassure, il n’est pas seul dans ce cas-là.

«Je ne le savais pas», «J’ai 32 ans et je viens de l’apprendre(…)», «Ça m’a époustouflé ! Ça m’a pris 37 ans pour le découvrir, alors ne t’inquiète pas pour ça», «J’ai appris cela quand j’avais 25 ans et 5 ans plus tard, je n’en reviens pas toujours pas», peut-on ainsi lire parmi les nombreux commentaires.

À noter que ces utilisateurs se coucheront moins bêtes ce soir !