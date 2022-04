Nettoyage : à quelle fréquence faut-il changer une éponge ?

Peu importe la propreté de votre cuisine, les éponges sont forcément sales en raison de leur utilisation. Une nouvelle éponge devient rapidement un repaire pour de très nombreuses bactéries. Une question se pose alors : à quelle fréquence faut-il les changer ?

Dans une enquête réalisée en 2017, après avoir étudié 14 éponges usagées, une équipe de chercheurs allemands a trouvé qu’elles pouvaient abriter jusqu'à 54 milliards de bactéries par centimètre cube. Heureusement, l’immense majorité de ces bactéries étaient inoffensives pour l’Homme, mais l’analyse a également permis de détecter des variétés de salmonelles et d'E. coli. Ces dernières peuvent entraîner des maladies potentiellement dangereuses.

Alors, comment faire pour s’assurer de garder une vaisselle propre et rester en bonne santé ? Selon le ministère américain de l'agriculture (USDA), la meilleure façon d'éradiquer les bactéries dans les éponges réutilisables est de les nettoyer dans votre micro-ondes ou votre lave-vaisselle. Ces appareils éliminent presque 100 % des bactéries. Si vous utilisez un micro-ondes, mouillez d'abord complètement l'éponge et laissez-la pendant une minute. En revanche, ne mettez surtout pas une éponge sèche dans le micro-ondes car elle pourrait prendre feu. Vous pouvez également nettoyer les éponges dans le panier supérieur du lave-vaisselle, en activant le cycle de séchage.

À quelle fréquence faut-il remplacer son éponge ?

Essorez les éponges après chaque utilisation et nettoyez-les tous les deux jours. Bien qu'il s'agisse d'excellentes habitudes à prendre, même une éponge désinfectée aussi souvent que possible peut accumuler des bactéries au fil du temps. Ainsi, il est primordial de la remplacer régulièrement. Les spécialistes recommandent de la changer toutes les deux semaines, voire plus tôt si elle dégage une odeur. Autre astuce, plutôt que d'utiliser la même éponge pour laver la vaisselle et essuyer les plans de travail ou les tables, pensez à affecter des éponges différentes à des tâches différentes pour éviter la contamination.