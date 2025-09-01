Une adolescente de 14 ans aux urgences après avoir avalé... six lames de rasoir

En Chine, une adolescente âgée de 14 ans est arrivée à l’hôpital après avoir ingéré six lames de rasoir. Par chance, elle en a expulsé cinq par voie naturelle, sans se blesser.

Dans la province de Sichuan, en Chine, une adolescente de 14 ans est arrivée à l’hôpital après avoir avalé six lames de rasoir. La jeune fille souffrait de douleurs abdominales mais pas de nausées ou de vomissements. En faisant des examens, les médecins ont identifié la présence des six lames de rasoir dans son estomac, son duodénum et son intestin.

Crédit photo : iStock

Les médecins ont réalisé une fibroscopie pour retirer une lame, mais les cinq autres étaient inaccessibles. Plutôt que d’opérer la patiente, les médecins ont décidé de la surveiller activement pour voir si elle pourrait les expulser par voie naturelle, dans ses selles. Ce cas clinique très rare a été rapporté le 15 août dans la revue américaine Medicine.

Six lames de rasoir dans le corps

Comme le rapporte Le Monde, l’adolescente a été étroitement surveillée par une équipe de gastroentérologues. Pendant plusieurs jours, les médecins lui ont fait des lavements et lui ont donné de l’huile de paraffine. Le but : extraire naturellement les cinq lames de rasoir restantes sans provoquer de dommages dans l’organisme, comme l'explique Le Monde. Une tentative risquée qui présentait un danger vital pour la jeune fille. En effet, les objets tranchants présents dans le corps provoquent des perforations, des hémorragies et des complications dans 15 à 35% des cas.

Crédit photo : iStock

Contre toute attente, cette méthode a été un succès puisque la jeune fille a pu expulser naturellement les cinq lames de rasoir sans se blesser. Les objets tranchants ont traversé l’intestin et n’ont pas causé de blessures. Si cette histoire finit bien, elle reste inquiétante car comme le rapporte Science & Vie, l’ingestion de corps étrangers reste l’urgence la plus fréquente en pédiatrie.

Par le passé, de nombreuses personnes sont déjà arrivées aux urgences à cause d’un corps étranger dans leur organisme. Ce fut le cas de cette femme qui souffrait de la jambe depuis des années, ou encore de cette autre patiente qui avait un corps étranger dans le cerveau.