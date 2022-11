Cette association transforme des chaises de jardin en fauteuils roulants pour aider les personnes les moins fortunées

Depuis 2001, l’ONG Free Wheelchair Mission œuvre pour l’accès à la mobilité pour les personnes en situation de handicap partout dans le monde. L’une de leurs particularités est de transformer des chaises de jardin en fauteuils roulants avec les moyens de chaque pays, selon sa situation économique.

L’organisation humanitaire Free Wheelchair Mission fait un travail remarquable depuis plus de vingt ans pour fournir des fauteuils roulants aux personnes handicapées des pays en développement. Un véritable coup de pouce quand on sait que les précieux fauteuils peuvent coûter entre 400 et 1000 euros pour un classique, et jusqu’à 4000 euros pour un électrique.

L’ONG créée par Laurie et Don Schoendorfer a ainsi inventé un système astucieux et à moindre coût : un fauteuil roulant conçu à partir de chaises de jardin. Le premier modèle du genre, GEN_1 a été distribué en 2001 et permet à ses utilisateurs d’emprunter des sols accidentés.

La dernière version en date de 2019, GEN_3, propose désormais une option pliable pour faciliter le transport du fauteuil.

Un fauteuil roulant économique et astucieux pour les plus démunis

Dans une vidéo récapitulant les moyens mis en œuvre par l’ONG, on apprend que 75 millions de personnes dans le monde ont besoin d’un fauteuil roulant. Sauf que beaucoup de ces personnes n’ont pas les moyens économiques nécessaires pour en avoir un, tandis que le pays duquel elles viennent n’a pas forcément les moyens matériels.

C’est là que Free Wheelchair Mission entre en jeu. En tenant compte des ressources matérielles des pays sous-développés, l’association conçoit des fauteuils roulants solides et de bonne qualité à partir d’une simple chaise de jardin récupérée et pour moins de 100 euros/dollars. Le système est malin et créatif et a déjà bénéficié à plus de 1,3 millions de personnes dans 93 pays dans le monde.

