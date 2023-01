Découvrez les zones de France où personne n'habite grâce à cette carte surprenante

Une drôle de carte de France a été mise au point par Zeste de Savoir, sur laquelle sont répertoriés les territoires de l’Hexagone où personne n’habite.

Densité de population de la France. Crédit : Zeste de Savoir

En s’appuyant sur les données de l’Insee qui remontent à 2017, le site de partage de connaissances, Zeste de Savoir, a concocté une carte de France inédite. À l’aide de points de différentes couleurs, le site matérialise le nombre d’habitants au kilomètre carré dans chaque région de France.

Ainsi, la carte montre les nombreuses disparités qui existent sur notre territoire. Une ville comme Paris et sa banlieue concentrent le plus d’habitants au kilomètre carré avec 20 545. Tandis que les banlieues parisiennes comme Levallois-Perret, Vincennes et Le Pré-Saint-Gervais comptent une densité de 24 000 habitants au kilomètre carré.

L’axe Nord-Est-Sud-Ouest pauvre en densité de population

Zones de France où personne ne vit. Crédit : Zeste de Savoir

Dans le reste de la France, la densité est beaucoup plus faible. On remarque en effet la fameuse « diagonale du vide » qui n’est pas vide à proprement parler. Elle concentre en fait une très faible densité de population : dans la Drôme, un seul habitant a été recensé (à Rochefourchat) et le village de La Bâtie-des-Fonds en a recensé deux.

Tous les points verts repérés sur la carte symbolisent des faibles densités de population à l’inverse des points rouges. Du côté des littoraux, notamment de la Bretagne, Zeste de Savoir précise que les données sont moins précises, d’où l’accumulation de points jaunes et verts.

Enfin, il existe bien des régions de France totalement vides d’habitants. C’est le cas des reliefs montagneux des Pyrénées, du Massif Central, des Vosges, du Jura et de la Corse. Il en est de même dans le nord-est du pays et dans les Landes.