15 villes les plus peuplées du monde

Les villes les plus peuplées se trouvent en Asie, en Afrique et en Amérique. Ces continents représentent une grande partie de la surface de la Terre.

1. Tokyo, la capitale du Japon

Vue aérienne de la ville de Tokyo Crédit : tawatchaiprakobkit

Aujourd’hui, le grand Tokyo du Japon est la ville la plus peuplée du monde avec ses 37 393 128 habitants. Plus de 9 millions d’habitants vivent dans les arrondissements de Tokyo. Environ 13 960 000 personnes se trouvent dans le centre-ville. Toutefois, le nombre de populations dans cette métropole a chuté de 0, 009% en 2019, ce qui ne l’empêche pas de rester devant les autres villes.

Selon la projection des chercheurs, la ville de Tokyo perdra plus de 1, 5 million d’habitants d’ici 2035. Cependant, cette tendance n’aura pas d’impact majeur sur la démographie de la région ni sur celle du Japon.

2. New Delhi, Inde

La ville de New Delhi en plein jour Crédit : StockByM

Le nombre de populations dans la capitale de l’Inde, New Delhi, atteint 30 290 936. À noter que New Delhi figure parmi les villes ayant une croissance démographique rapide dans le monde. Elle est également la première ville en termes de pollution atmosphérique.

D’ici 2035, le nombre d’habitants à New Delhi dépassera les 43 millions selon la prévision des chercheurs. En effet, la population de New Delhi s’accroît de 3, 25%. La croissance est donc fulgurante comparée au taux de 2018. Par conséquent, l’Inde fait face à de nombreux défis pour l’aménagement de la ville (eau, électricité, voirie, pollution, etc.).

Au niveau mondial, sachez que l’Inde figure parmi les pays développés en termes de croissance économique.

3. Shanghai, Chine

La ville de Shanghai au coucher du soleil Crédit : chuyu

Plus de 27 058 500 habitants résident dans la ville de Shanghai, la plus grande ville du monde. Elle est également l’une des villes qui se sont développées rapidement au cours des 20 dernières années. Depuis 1992, Shanghai a connu une croissance économique à deux chiffres. Selon la World Population Review, les années2008 et 2009 étaient une exception à cause de la récession mondiale.

La ville de Shanghai ne cesse pas de s’agrandir et son nombre de populations est en constante évolution. D’ici 2050, cette région aura 50 millions d’habitants. Il est donc fort probable qu’elle manquera d’infrastructures pour accueillir toute cette population. Cette ville densément peuplée de Chine rencontre actuellement des problèmes de pollution.

4. Sao Paulo, Brésil

Le pont suspendu de Sao Paulo Crédit : Ranimiro Lotufo Neto

Aujourd’hui, le nombre de populations à Sao Paulo, Brésil, est de 22 043 028. Cette région intègre la liste des villes les plus peuplées du continent américain. Elle abrite plus de 11 millions de personnes dans son agglomération. À noter que cette métropole de Brésil est considérée comme un centre culturel mondial. Elle est très diversifiée en termes d’ethnies. D’ici 2030, la métropole atteindra 23 millions d’habitants.

Sao Paulo est une ville d’immigrants. Selon la World Population Review, suite à une enquête réalisée auprès de l’Université de Sao Paulo environ 8% des étudiants sont des descendants d’immigrants.

5. Mexico City, Mexique

Zocalo et la cathédrale, Mexico Crédit : diegograndi

Le nombre de populations actuelles de Mexico City est de 21 782 378. Selon le World’s Capital Cities, cette grande puissance économique occupe la 18eplace sur le rang mondial en termes de développement.

Mexico intègre la liste des villes densément peuplées du monde. Selon le World Population Review, le taux de la population vivant dans cette agglomération du Mexique dépasse les 20%.

Depuis 2018, selon les statistiques, la croissance de cette métropole est de 3%. Les autorités ont donc du mal à assurer l’aménagement nécessaire pour le bon fonctionnement de la ville.

6. Dhaka, Bangladesh

Dhaka Bangladesh au coucher du soleil Crédit : Kabir Uddin

Le nombre d’habitants à Dhaka est de 21 005 860. Cette capitale du Bangladesh est la région la plus peuplée du monde en 2018 (d’après le classement de Business Insider). En effet, elle abrite plus de 23 000 habitants par km2. En outre, plus de 2 000 personnes/jour rejoignent la capitale pour s’y installer.

Les catastrophes naturelles, la crise climatique, etc., font rage dans de nombreux villages au Bangladesh. Par conséquent, de nombreux Bangladais décident de quitter leur village natal pour rejoindre les grandes villes du pays. À noter que ¼ de la population vivent en situation précaire dans cet État. Plus de 3 millions de personnes se retrouvent dans les bidonvilles de Dhaka.

7. Le Caire, Égypte

Le Caire et le Nil, vue du ciel Crédit : Anton Aleksenko

La population actuelle dans Le Caire, la capitale égyptienne, s’élève à 20 900 604. Cette mégalopole africaine est densément peuplée depuis le 4e siècle. La présence du Nil dans son territoire a facilité la formation d’agglomération dans ce pays nord-africain. Même si les fléaux du Moyen Âge et les émeutes des années1950 ont ravagé l’Égypte, le pays s’est rapidement développé.

Dans le centre-ville du Caire, le nombre d’habitants atteint 12 millions. Sachez qu’Alexandrie, la deuxième grande ville d’Égypte, représente 30% de la surface du Caire.

8. Beijing ou Pékin, Chine

Le quartier financier de Pékin Crédit : SeanPavonePhoto

Beijing, une région métropolitaine de Chine, abrite plus de 20 462 610 habitants. Selon le classement officiel du pays, elle est la deuxième municipalité de Chine en termes de nombre de populations. Depuis 1975, le taux d’accroissement évolue à un rythme soutenu. Selon le rapport de l’ONU dans Perspectives d’urbanisation mondiale, la population de Pékin s’accroîtra jusqu’en 2035.

Aujourd’hui, Pékin est en surpopulation, la qualité de l’air ne cesse de se dégrader. En effet, de nombreuses centrales au charbon se trouvent à proximité de la ville. En outre, le trafic urbain de Pékin est intense. Le PM2, 5 ou Particulate Matter 2, 5 s’élève à 52 microns/m3d’air.

9. Mumbai, Inde

La porte de l’Inde et le Tajmahal Crédit : Chidanand M.

Anciennement appelé Bombay, Mumbai abrite 20 411 274 habitants. Il représente la deuxième région métropolitaine de l’Inde. Sa population urbaine dépasse les 13 millions d’habitants selon le National Geographic. Chaque jour, les trains de Mumbai transportent plus de 6 millions de personnes.

Durant les 20 dernières années, la population dans la ville a doublé. En effet, les migrants des zones rurales s’installent dans les agglomérations dans le but de trouver du travail.

D’après le rapport de l’organisme World Population Review, le flux de migration influe significativement sur la pollution et l’aménagement de la métropole. Plus de 41% des habitants de Mumbai vivent dans des bidonvilles.

10. Osaka, Japon

Le Dotonbori Canal , Osaka Japon Crédit : SeanPavonePhoto

Selon les dernières statistiques, plus de 19 165 340 habitants résident à Osaka, la troisième région du Japon. Cette ville métropolitaine est connue pour la qualité et la diversité de sa nourriture de rue. Depuis 2018, son nombre de populations a baissé de 0, 3%. Toutefois, près de 20 000 personnes se sont implantées à Kansai, une ville d’Osaka. Par conséquent, les conditions de vie dans cette zone urbaine deviennent de plus en plus difficiles. La qualité de l’air, les infrastructures, etc., commencent à poser problème.

11. Karachi, Pakistan

Vue panoramique de la ville de Karachi Crédit : Aleem_khan

La ville de Karachi du Pakistan abrite plus 16 093 800 habitants. Selon la Banque mondiale, plus de 1/5 de la population urbaine du pays se trouve dans cette mégalopole. Sachez que Karachi est l’ancienne capitale du Pakistan.

Depuis 2018, le nombre d’habitants à Karachi a augmenté de 2, 2%. Par conséquent, la qualité de vie dans la zone est en chute libre. Les inégalités, les crimes, l’instabilité, etc., rendent difficile la vie quotidienne des Pakistanais.

Avec plus de 24 000 habitants/km2, Karachi figure dans la liste des villes densément peuplées de la planète. Il est également la capitale économique et des affaires du Pakistan et regroupe plus de 13% de la population totale.

12. Chongqing, Chine

Le Grand Hall du peuple de Chongqing Crédit : Sean Pavone

Selon les statistiques, la progression démographique de Chongqing est de 3, 5% depuis 2018. Ce chiffre confirme que la métropole connaît une croissance rapide, comme de nombreuses villes d’Asie.

Selon le World Population Review, les habitants de Chongqing dépassent le nombre de 15 872 180.

L’expansion rapide dans cette agglomération n’est pas le seul problème de Chongqing. La population vieillit, la main-d’œuvre diminue, etc. Aujourd’hui, sa population totale est de 33 millions, un chiffre ahurissant.

13. Kinshasa, République Démocratique du Congo

La ville de Kinshasa vue du ciel Crédit : Fanny Salmon

Kinshasa est la capitale économique, politique et culturelle de la RDC. Elle reste également la plus grande mégalopole francophone de la planète. Elle a dépassé Paris au cours des années2010.

Kinshasa abrite 15628 085 d’habitants. Sa démographie est galopante et incontrôlable. Le taux de fécondité moyen en RDC est de 6, 11 enfants par femme. Le taux de natalité s’élève à 40, 6 naissances par 1 000 habitants. D’ici 2024, le nombre de populations en RDC dépassera les 100 millions.

14. Istanbul, Turquie

Le Hagia Sophia d’Istanbul, Turquie Crédit : Explora_2005

Anciennement appelé Constantinople, Istanbul abrite plus de 15 millions d’habitants. Ce chiffre communiqué par World Population Review confirme également qu’il est la mégalopole la plus peuplée de l’Europe. À noter que la moitié du territoire de la Turquie se trouve en Asie.

Dans les années1500, Istanbul détenait le record en matière de nombre de populations sur terre. Au cours des années 1980, les habitants de la ville ont presque doublé.

Cette mégalopole d’affaires turque possède le plus grand aéroport de la planète. Elle est également la plus grande agglomération du continent européen.

15. Lagos, Nigéria

La ville de Lagos, Nigéria Crédit : Jaxons

Lagos, la capitale économique du Nigéria rassemble plus de 15 387 640 habitants. En considérant son agglomération, ce chiffre dépasse les 22 millions de personnes. En deux générations, le nombre de populations dans la zone s’est multiplié par 100. Il passe de 200 000 habitants à 20 millions.

Lagos abrite de nombreux millionnaires. Toutefois, plus de 66% de la population vivent dans des bidonvilles. Sachez que Nigéria est une ville portuaire. Aujourd’hui, Lagos a une superficie d’environ 452km2.