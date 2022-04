Voici le département français le plus touché par le moustique tigre en 2022

Depuis le début de son développement en 2004 sur le territoire français, le moustique Aedes albopictus, communément appelé « moustique tigre » s’est peu à peu implanté aux quatre coins du pays.

Dans le même temps, la lutte contre la présence de l’insecte originaire d’Asie est devenue une mission importante de santé publique. Et pour cause, le moustique est vecteur de maladies potentiellement graves telles que la dengue, le chikungunya ou encore le virus zika. Aujourd’hui, 18 ans après son arrivée en France, l’espèce est désormais signalée dans 67 départements.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le moustique tigre vit essentiellement dans les zones urbaines. Cela s’explique notamment par le fait qu’il raffole particulièrement des lieux habités par l’Homme, a fortiori lorsque la densité de population est forte. C’est donc en toute logique que les grandes villes sont la cible principale de cette espèce. Le problème pour les experts qui suivent sa progression au jour le jour, c’est qu’il est presque impossible de se débarrasser de la présence du moustique tigre.

Une carte renseigne l'activité du moustique tigre en France

Très régulièrement, les données concernant la lutte antivectorielle(LAV), dont fait partie intégrante la lutte contre le moustique tigre, sont mises à jour. Et justement, récemment, la Direction générale de la santé, qui dépend du ministère des solidarités et de la santé, a rendu publiques plusieurs cartes qui permettent d’en apprendre davantage sur le développement et l’implantation de ce moustique sur le territoire national. Ces dernières montrent les départements touchés par l’espèce et où sont les communes les plus colonisées.

14 départements très touchés par le moustique tigre

Mais cela ne s’arrête pas là. En effet, une carte mise en ligne par le gouvernement réparti les départements dans lesquels le moustique tigre est implanté et actif en 2 catégories : ceux faiblement atteints si moins de 40% des communes sont colonisées et ceux fortement atteints si au moins 40% des communes du département sont colonisées. On découvre ainsi que 14 départements sont particulièrement touchés par l’espèce, parmi eux la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Orientales, Paris, le Rhône, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse et les Hauts-de-Seine.