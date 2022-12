Ravie de poser au côté de ses maîtres, une chienne affiche son plus sourire sur la photo de mariage du couple

Au Canada, une adorable chienne a affiché son plus beau sourire sur la photo de mariage de ses maîtres. Fou rire garanti !

Sarah Pukin est une photographe de mariage basée au Canada. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière n’oubliera jamais la séance photo qui s’est déroulée au mois de septembre 2022.

Une photo de mariage hilarante

Au cours du shooting, la jeune femme a capturé des clichés de Callie et Travis, ainsi que leur petit chienne, une dénommée Luna. Une chose est sûre : la boule de poils était ravie de poser au côté de ses maîtres adorés.

En effet, le toutou a affiché son plus beau et grand sourire lorsque l’objectif s’est déclenché. Un sourire franc qui a amusé toute la famille et la photographe : «Je suis obsédée par les chiens (…) Luna était une véritable perle. Son sourire était parfait et elle a très bien posé pour la photo», avait expliqué à l’époque Sarah Pukin au site My Modern Met.

Crédit Photo : Sarah Pukin

Crédit Photo : Sarah Pukin

Sur les autres clichés, le quadrupède aux yeux bleus enchaîne les poses sous l’arche de fleurs. Vous l’aurez compris, Luna a volé la vedette à ses propriétaires avec sa bonne humeur et ses expressions faciales hilarantes.

Crédit Photo : Sarah Pukin

Crédit Photo : Sarah Pukin

Crédit Photo : Sarah Pukin

De son côté, Sarah Pukin a passé un excellent moment : «Le lieu de la réception était un terrain de jeux pour moi, en tant que photographe de mariage, il y avait tellement d’endroits uniques pour créer et capturer des angles artistiques», avait confié la Canadienne.

Avant d’ajouter : «La journée s’est déroulée dans une ambiance décontractée, sans horaire fixe pour les choses, permettant aux invités de profiter et de célébrer le mariage».