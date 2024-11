Une croisière propose un voyage de quatre ans pour échapper au mandat de Donald Trump

Aux États-Unis, la victoire de Donald Trump donne clairement des envies d’ailleurs, à celles et ceux qui peuvent se le permettre. Une compagnie de croisière vient de lancer un forfait permettant de s’exiler en mer pendant quatre ans et de visiter 140 pays.

Le business à l’américaine, c’est difficile de faire mieux. La compagnie de croisière résidentielle Villa Vie Residences a bien compris que le secret était de savoir s’adapter aux envies des consommateurs. Depuis ce jeudi 14 novembre, elle cible particulièrement les électeurs américains déçus de la victoire de Donald Trump.

En effet, elle a lancé de nouveaux forfaits destinés à s’échapper des États-Unis, à bord de leur croisière Villa Vie Odyssey, pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans, soit la totalité du mandat présidentiel.

Au total, ce sont quatre forfaits qui ont été lancés. Il y a un forfait d’un an intitulé “Escape from Reality” (“S’échapper de la réalité”, ndlr), un forfait de deux ans intitulé “Mid-term Selection”, en référence aux élections de mi-mandat, un forfait de trois ans baptisé “Everywhere but Home” (“Partout sauf à la maison”, ndlr) et le forfait de quatre ans appelé “Skip Forward” (“Saut dans le temps”, ndlr).

140 pays à visiter en quatre ans

Officiellement, la compagnie propose ce voyage pour permettre aux passagers une flexibilité pour échapper aux embouteillages, à la politique et à la monotonie de la vie urbaine. Dans son communiqué, elle n’évoque jamais le nom du président américain mais les noms de leurs forfaits sont assez explicites.

Pour un voyage aussi long, il faudra donc s’attendre à visiter beaucoup de pays. En effet, la croisière est destinée à faire le tour du monde tous les trois ans et demi, reliant à chaque fois plus de 400 destinations différentes dans 140 pays. Il a démarré son premier tour à Belfast, en Irlande, au mois de septembre dernier.

Il passe notamment un mois dans les Caraïbes avant de partir quatre mois en Amérique du Sud, du canal du Panama jusqu’à l’Antarctique, comprenant une escale à Rio de Janeiro pour le carnaval et une excursion de huit jours sur le fleuve Amazone.

Pour s’offrir un tel exil, il faudra évidemment débourser une sacrée somme d’argent. Tout compris, c’est-à-dire avec les repas et les boissons, le billet pour quatre ans en chambre simple est vendu à partir de 243 000 euros. Celui en chambre double est estimé à partir de 303 000 euros.

Naturellement, il n'y a que les anti-Trumps les plus aisés qui pourraient se permettre un tel voyage alors que les recherches Internet "déménager au Canada"ont explosé après l’élection du 47e président des États-Unis.