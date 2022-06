Une femme enceinte apprend que son petit ami veut donner à son fils le prénom du chat de son ex

Sur Reddit, une femme enceinte a raconté une dispute qu’elle a eu avec son compagnon : ce dernier voulait donner à leur futur enfant le même prénom que celui du chat qu’il partageait avec son ex-fiancée.

Dans un couple, il n’est pas toujours évident de se mettre d’accord sur un prénom quand on attend un enfant. Cette décision peut devenir une vraie source de dispute pour deux futurs parents. C’est ce qui est arrivé à une femme qui a décidé de partager son expérience sur Reddit.

La femme enceinte a discuté avec son petit-ami des prénoms qu’ils pourraient donner à leur bébé. L’homme a proposé le nom de Max, et la jeune femme n’a pas montré de réticence à choisir ce prénom.

Il veut donner à son fils le même prénom que son chat

Le couple s’est ensuite rendu chez la sœur du futur papa. Alors que le couple mentionnait les prénoms potentiels du bébé, la femme enceinte a prononcé le nom de Max. Cependant, elle ne s’attendait pas à découvrir pourquoi son compagnon avait choisi ce prénom, et la surprise n’a pas été facile à digérer.

« Nous parlions à sa soeur des noms de bébé et j’ai mentionné qu’il avait suggéré Max. Elle a dit que c’était le nom d’un chat qu’il partageait avec son ex-fiancée. Quand ils ont rompu, elle a pris le chat et il ne l’a jamais revu », a expliqué la jeune femme sur Reddit.

Si le futur papa a choisi Max, c’est donc en référence au chat qu’il partageait avec son ex avant leur séparation. Cette annonce a déclenché la colère de la femme enceinte, qui a tout de suite expliqué à son petit ami qu’elle ne souhaitait pas donner ce prénom à son fils.

« Il a partagé ce chat avec son ex, c’était comme leur bébé et ça me rend vraiment mal de nommer mon enfant comme ce chat. Il m’a dit que j’étais trop sensible et que je devais arrêter de l’être à ce sujet », a-t-elle expliqué.

Suite à cette annonce, une dispute a éclaté au sein du couple. Il ne reste plus qu’à espérer que les futurs parents se soient mis d’accord sur un nouveau prénom… sans aucun antécédent.