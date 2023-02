Elle trouve 13 000 euros par terre, décide de les rendre et reçoit... 76 000 euros en récompense

Aux États-Unis, une employée de charcuterie a eu la chance incroyable de trouver 13 000 euros et le bon réflexe de les rendre à la police. Un geste qui n’a laissé personne indifférent puisqu’une belle cagnotte en ligne va lui revenir en récompense.

Cela nous est tous déjà arrivé un jour ! Notre regard se penche dans la rue et voilà, un joli billet de banque qui n’attend qu’à être ramassé pour finir dans notre poche. Pour Diane Gordon, une employée de charcuterie originaire du canton de White Lake, dans le Michigan, il s’agissait de bien plus qu’un billet de banque. C’était une énorme liasse d'argent, un gros pactole, qui aurait fait tourner la tête de plus d’une personne : 13 000 euros.

Âgée de 65 ans, elle rentre du travail à pied, à 3,5 kilomètres de chez elle, sa voiture étant en panne. Pour se réchauffer et prendre un encas, elle fait escale dans une station-service lorsqu’elle trouve au sol un sac plastique rempli d’argent et comme tout le monde à sa place, elle s’est demandée que faire de cette trouvaille.

Sans trop hésiter, au regard du montant faramineux de la somme, elle a décidé de… rendre cet argent à la police.

En effet, lorsque vous trouvez par hasard une telle somme d’argent abandonnée, mieux vaut la rendre car il pourrait s’agir d’argent sale et il pourrait ne vous attirer que des ennuis.

Selon la chaîne de télévision locale Fox 2 Detroit, elle a tout simplement estimé que cet argent de ne lui appartenait pas et qu'elle devait appeler la police. Ce qu’elle a donc fait immédiatement !

“Cela aurait pu me rendre la vie plus facile, mais ça ne m’appartenait pas” admet Diane Gordon, qui aurait pu faire réparer sa voiture, en panne depuis un an et qui fait 7 km de marche par jour pour faire l’aller-retour entre son domicile et son travail.

Une cagnotte de 76 000 euros pour la remercier

Sur place, les policiers enquêtent sur l’origine de l’argent et découvrent qu’il s’agit d’une somme appartenant à un couple de jeunes mariés : “À l’intérieur du sac se trouvaient également des cartes cadeaux pour un mariage qui a eu lieu ce jour-là” déclare un lieutenant de police.

Ainsi, la police remet l’argent au couple qui n’en croit pas ses yeux. Surprise par ce geste altruiste, l'épouse de l’un des policiers décide alors de lancer une cagnotte solidaire pour aider Diane Gordon à acheter une nouvelle voiture.

Si l’objectif initial était de 25 000 dollars (soit 23 000 euros), la cagnotte affiche aujourd’hui plus de 81 000 dollars récoltés (soit plus de 76 000 euros) provenant de presque 3000 dons. Une magnifique récompense tout à fait méritée !