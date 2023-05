Ce tatouage sur le crâne d'un homme donne l'illusion qu'il a un trou sur la tête !

Matt Pehrson, un tatoueur basé aux États-Unis, a fait le buzz sur la Toile en dévoilant son dernier tatouage d’illusion d’optique. Et c’est bluffant.

Le tatouage est un art. La preuve, Matt Pehrson, basé à St George dans l’Utah aux États-Unis, et à la tête du salon de tatouage Zion Tattoo Company, a fait sensation sur la Toile. La raison ? Il a partagé l’une de ses dernières “créations” sur le crâne de son client, Ryan, comme le rapporte Ladbible. Sur la photo qu’il a partagée sur son compte Instagram comptant de plus de 63 000 abonnés, on découvre ainsi son tatouage d’illusion d’optique qui s’étend sur toute la tête de son client. Une illusion tellement réussie que l’on a l’impression que Ryan a littéralement un trou dans le crâne.

Un tatoueur talentueux

En 2020, il a partagé son tatouage sur Instagram, en écrivant en légende : "J'ai fait un truc de fou sur mon ami Ryan aujourd'hui… Il nous reste beaucoup à finir sur son dôme." Un post qui avait à l’époque récolté plus de 12 000 mentions “j’aime” et de nombreux commentaires.

En mars 2022, le tatoueur a dévoilé une vidéo inédite de son œuvre sur Instagram. En légende, il avait écrit : “Il y a eu une tonne de demandes pour que je poste une vidéo de ce tatouage quand je l'ai fait l'année dernière. Je ne l'ai pas fait parce que les gens sont stupides. Ils voulaient le voir sous un angle qui n'avait pas l'illusion afin qu'ils puissent être critiques. Bien sûr, le tatouage n'a l'air "parfait" que sous un angle de vue limité”, a-t-il expliqué.

Malgré tout, le travail d’illusion d’optique sur ce tatouage est hallucinant et Matt Pehrson est assurément un vrai pro. N’est-ce pas ?