Une hôtesse de l'air arrêtée avant de monter dans un avion avec... un taux d'alcool 12 fois supérieur à la limite autorisée

À Londres, une hôtesse de l’air a été arrêtée dans un aéroport alors qu’elle s’apprêtait à embarquer dans un avion. Elle était en état d’ébriété et avait un taux d’alcool 12 fois supérieur à la limite autorisée.

Le 22 mars 2025, à l’aéroport de Londres-Heathrow, une hôtesse de l’air a été arrêtée par la sécurité de l’aéroport. La raison ? Jessica Kostakopoulou, âgée de 43 ans, voulait embarquer dans un avion alors qu’elle était… en état d’ébriété. Selon The Independent, elle a été arrêtée par la sécurité de l’aéroport, qui a appelé la police.

Le procès de l’hôtesse de l’air, qui travaillait pour Scandinavian Airlines depuis octobre dernier, a eu lieu ce mardi 9 septembre. Selon le procureur Reem Khatif, Jessica Kostakopoulou sentait l’alcool, “semblait instable sur ses pieds et avait des difficultés à parler”. Alors qu’elle affirmait ne pas avoir bu, l’alcootest a révélé une alcoolémie de 0,25 g/L de sang. Comme la limite maximale autorisée pour le personnel aérien est de 0,02 g/L, son taux d’alcool était 12 fois supérieur à la limite autorisée.

Elle démissionne

Au tribunal, Jessica Kostakopoulou a finalement plaidé coupable. Alors qu’elle travaillait dans l’industrie aéronautique depuis plus de 20 ans, elle a décidé de démissionner suite à cet incident.

“Je me sens très honteuse et embarrassée par tout ce qui s’est passé. J’essaie de changer et de prendre un nouveau départ avec un nouvel emploi. Je suis vraiment désolée”, a-t-elle déclaré au tribunal, selon des propos rapportés par Le Parisien.

Le tribunal d’instance a estimé que les remords de Jessica étaient “sincères”. Elle a été condamnée à une amende de 623 livres sterling, soit environ 720 euros. S’il est rare que des hôtesses de l’air soient en état d’ébriété à l’aéroport, ce n’est pas le cas des passagers. En mars dernier, deux femmes complètement ivres ont contraint un avion à atterrir en urgence.

Source : The Independent
