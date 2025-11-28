VIDÉO : ils ratent leur vol et décident de... courir après leur avion sur la piste de décollage

En Allemagne, deux passagers ont raté leur vol à l’aéroport. Plutôt que d’attendre un prochain avion, ils ont réussi à aller sur le tarmac et ont couru après l’appareil qui allait décoller.

En Allemagne, un fait divers pour le moins insolite s’est déroulé à l’aéroport de Bonn - Cologne. Des passagers ont manqué leur avion qui rejoignait Bucarest, en Roumanie. Il s’agissait d’un Airbus A321 de la compagnie aérienne low-cost Wizz.

Mais plutôt que de réserver un autre vol, les deux passagers ont tenté le tout pour le tout puisqu’ils ont réussi à se rendre sur le tarmac et ont couru après l’avion, afin de monter dedans depuis l’extérieur. Pour cela, ils ont cassé la vitre d’un interrupteur d’urgence qui permet l’ouverture d’une porte donnant sur le tarmac. Une scène qui rappelle la course poursuite entre des bagagistes et un petit chien sur le tarmac d'un aéroport, au Mexique.

Une scène surréaliste

Si les deux passagers ont réussi à atteindre l’avion, les portes de l’appareil étaient déjà fermées et l’escalier mobile avait été enlevé. Cette scène surréaliste a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux, notamment sur une page Facebook spécialisée dans les coulisses du transport aérien. Sur la publication, le responsable de la page n’a pas hésité à donner son avis sur le comportement des deux passagers en commentant :

“À quel point il faut être stupide pour faire ça et réellement penser que ça va marcher ?”

Son avis a été partagé par d’autres internautes qui ont également commenté dans ce sens, en soulignant la dangerosité de la situation.

“La sécurité dans les aéroports devrait être meilleure”, “Est-ce qu’ils s’attendaient vraiment à ce qu’on leur ouvre la porte ?”, “Heureusement, un membre du personnel côté piste était présent. Si ces moteurs s’étaient mis en marche, ça aurait été la catastrophe”, “Ils ont cru que c’était un bus”, “Ils ont eu de la chance de ne pas être aspirés par un moteur”, ont commenté les internautes.

Un comportement dangereux

S’il peut faire rire, ce comportement est avant tout extrêmement dangereux. Comme le rappelle 20 Minutes, le tarmac est une zone strictement interdite au public car il s’agit de l’endroit où les avions circulent. Si l’avion avait été mis en route, les passagers auraient pu être aspirés par l’un des moteurs de l’appareil.

Les deux passagers n’ont donc pas pu monter dans l'avion et ont été arrêtés par la police. Le tarmac étant privé, une plainte a été déposée contre eux pour violation de domicile.