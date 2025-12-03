Un raton laveur s'introduit dans un magasin d'alcool, boit plusieurs bouteilles et s'évanouit sur le sol des toilettes, ivre

Aux États-Unis, un raton laveur a perdu connaissance après avoir forcé sur la bouteille dans un magasin d’alcool.

Un raton laveur qui s’offre la reine des gueules de bois : cela peut prêter à sourire, pourtant cela n’a rien d’une blague !

Cette scène surréaliste s’est produite le week-end dernier dans la ville d’Ashland, en Virginie (États-Unis), rapporte People.

Crédit Photo : iStock

Un raton laveur s’enivre jusqu'à plus soif…

Samedi 28 novembre, un employé d’un magasin d’alcool est tombé des nues en découvrant l’état de la boutique : des bouteilles cassées de vin, de gin et de whisky étaient éparpillées sur le sol.

Crédit Photo : Hanover County Animal Protection and Shelter/Facebook

C’est dans ce contexte que le salarié a découvert un raton laveur inconscient dans les toilettes. L’animal en piteux état était allongé face contre terre, les pattes écartées, sur le carrelage.

Après s’être introduit dans la boutique, le mammifère a dévalisé les étagères de breuvages alcoolisés. Visiblement, l’omnivore a trop forcé sur la bouteille puisque celui-ci a fini par s’évanouir aux WC.

…et termine en cellule de dégrisement au refuge

Face à cette situation, le travailleur a alerté le service de contrôle animalier local, et l’agente Samantha Martin a été dépêchée sur les lieux.

« Personnellement, j’aime bien les ratons laveurs. Ce sont des bêtes amusantes. Il est tombé à travers une dalle du plafond et s’est déchaîné, buvant tout sur son passage », a-t-elle déclaré à AP News.

Crédit Photo : Hanover County Animal Protection and Shelter/Facebook

La spécialiste a attrapé l’animal ivre avant de le déposer au refuge pour animaux, où il a été pris en charge.

« Une journée comme les autres pour une agente de la fourrière, j’imagine », ironise-t-elle.

Heureusement, le raton laveur - un brin alcoolique - a survécu à son week-end endiablé, et a depuis été relâché en toute sécurité dans la nature, a indiqué le refuge et service de protection des animaux du comté d’Hanover dans un communiqué.

« Après quelques heures de sommeil et sans aucune trace de blessure, à part peut-être une gueule de bois et de mauvais choix de vie, il a été relâché sain et sauf dans la nature, en espérant qu’il ait appris que le cambriolage n’est pas la solution », a écrit l’établissement.

Crédit Photo : iStock

Ce n'est pas la première fois qu'un raton laveur ivre fait la une des journaux. En 2018, un groupe d’individus en Virginie-Occidentale a d'abord été soupçonné d'être enragé, mais il s'est avéré par la suite que ces animaux étaient simplement alcolisés après avoir bu du « cidre de pommes sauvages fermenté », selon ABC News.